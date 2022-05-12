بيروت - بولين فاضل



بعد غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي، تبدأ نادين بتحضير الموسم الثاني من مسلسل «صالون زهرة» الذي قدمت الموسم الأول منه قبل شهور عبر منصة شاهد الإلكترونية وشاشة «ام بي سي»، وحقق نجاحا واسعا وقت عرضه خارج الموسم الرمضاني، والمسلسل دارت أحداثه في 15 حلقة درامية في إطار كوميدي رومانسي، وشاركها في البطولة معتصم النهار، والعمل من إخراج جو بوعيد.



وتنتقل نادين حاليا، بين لبنان ودبي لوضع التحضيرات الأخيرة على المركز الخاص بمستحضراتها، على أن تكون وجهتها الثانية في المملكة العربية السعودية بعد الاطمئنان على نجاح المشروع في دبي.