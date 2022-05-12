بعد غياب 15 سنة عن شاشة التلفزيون، يعود زياد رزق الله ليقدم برنامج The Traveler مع Ziad، (السفر مع زياد) على تلفزيون روتانا وLBC الفضائية. والبداية من العاصمة الفرنسية باريس بعد غد الجمعة.



في كل حلقة، يستقل زياد رزق الله الطائرة إلى بلد معين عربي أو أجنبي، ويوثق بعدسة الكاميرا أبرز معالم المدينة التي اختار أن يجولنا فيها بالموسم الأول من البرنامج. ولا تقتصر الرحلة على المعالم السياحية والثقافية، وإنما أيضا تجوال في شوارعها ومقاهيها ومطاعمها.



وفي القسم الثاني من الحلقة ينتقل زياد رزق الله إلى لقاء إحدى الشخصيات العربية البارزة في المدينة، محور الحلقة، من مجالات مختلفة: الغناء، التمثيل، المغامرة، الرياضة، وتصميم الأزياء وغيرها. ويتم الحوار في مكان يختاره الضيف، وتكون له مكانة خاصة في حياته.



برنامج The Traveler مع Ziad هو أكثر من برنامج سياحي، بل هو أيضا دليل سفر ينقلك أسبوعيا، من خلال الشاشة الصغيرة، إلى بلدان مختلفة.



البرنامج من إعداد وتقديم زياد رزق الله، ويتم عرضه كل يوم جمعة على تلفزيون روتانا وLBC الفضائية، عند الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، وإعادة السبت عند 12.30 ظهرا.