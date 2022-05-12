

بعد أسبوع على حفله الموسيقي الضخم والمبهر في باريس، أطلق الموسيقي العالمي اللبناني ابراهيم معلوف معزوفته الجديدة El Mundo من ألبومه السادس عشر Love To Capacity والذي سيصدره في نوفمبر 2022.



معلوف تفوق من جديد في تقديم موسيقى البوق الشرقية عبر تقنيات عالية فقدم هذه المرة معزوفتهEl Mundo في فيديو كليب من فكرته وتنفيذه وإخراج الثنائي الفرنسي Matt & Ady بمشاركة المغنية البرازيلية oCoelh Flavia، والـ DJ العالميRomera Tony، وكانت اطلالة في الكليب للممثلة Marie Casta Ange شقيقة النجمة الفرنسية Casta Laëtitia، كما أطل في الكليب نجم الرقص العالمي Salif Geye.



ابراهيم معلوف وعبر فيديو كليب El Mundo أطلق عملا موسيقيا يجعلنا نتقن فن السعادة والفرح عبر مزج ثقافات موسيقية لاتينية وشرقية اعتاد معلوف على تقديمها بشكل مبتكر، تأخذ المشاهد والمتلقي في رحلة صيف يضج بالألوان والنغمات، فمع موسيقى معلوف لا مفر دائما من البحث عن السعادة والوصول اليها.



والفنان معلوف يطل من جديد مع آلة البوق الشرقية في لبنان في 22 من مايو كضيف في الحفل الخيري «ليلة أمل» مع المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني والفنانة هبة طوجي زوجة معلوف.