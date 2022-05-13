ذكر تقرير بيتك أن حجم التداولات العقارية بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي 951.8 مليون دينار بزيادة سنوية 2.5% عن الربع الأول من عام 2021 وبنسبة 5.6% عن الربع الرابع من العام الماضي.



وبينما واصل قطاع السكن الخاص مكاسبه ومساره التصاعدي الى أسعار قياسية، تراجعت قيمة التداولات في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي «على أساس سنوي» بنسبة 22.1% ومقارنة بالربع الرابع من عام 2021 ايضا «على أساس فصلي» بنسبة 8.3%، وفيما مثلت تداولات العقار السكني نسبة 74.9% من اجمالي التداولات في الربع الأول من 2021 فقد تراجعت في الربع الرابع من نفس العام الى 65.7% وواصلت التراجع في الربع الاول من العام الحالي الى نسبة 57% من حجم التداولات لتصل الى 542.5 مليون دينار، حيث ارجع خبراء ذلك الى وصول الأسعار الى مستويات قياسية عالية ساهمت في تقليص حجم التداول وتراجع معدلاته نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار.



وقد شهد العقار التجاري والاستثماري خلال العام الحالي نموا في حجم التداولات في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وعودة الحياة إلى طبيعتها خلال العام الحالي، وانعكس ايجابيا على القطاعين.



وبلغ التغير بالزيادة في العقار الاستثماري مقارنة بالربع الاول من العام الماضي «على أساس سنوي» نسبة 73.6% ومقارنة بالربع الرابع من عام 2021 ايضا «على أساس فصلي» بنسبة 28.4%، وفيما مثلت تداولات العقار الاستثماري نسبة 17.1% من التداولات في الربع الاول من 2021 فقد تزايدت في الربع الرابع من نفس العام الى 23.9% وواصلت الزيادة في الربع الاول من العام الحالي الى نسبة 29% من حجم التداولات الاجمالية لتصل الى 276.1 مليون دينار.



وبلغ التغير بالزيادة في العقار التجاري مقارنة بالربع الاول من العام الماضي «على اساس سنوي» نسبة 77.2% ومقارنة بالربع الرابع من عام 2021 ايضا «على اساس فصلي» نسبة 94.7%، وفيما مثلت تداولات العقار التجاري نسبة 6.2% من التداولات في الربع الاول من 2021 فقد تراجعت في الربع الرابع من نفس العام الى 5.8% الا انها ارتفعت في الربع الاول من العام الحالي الى نسبة 10.7% من حجم التداولات لتصل الى 102 مليون دينار.