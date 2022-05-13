وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة المقاولات والخدمات البحرية على كل البنود المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية (بواقع 5 فلوس لكل سهم) والموافقة على النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وانتخبت العمومية أعضاء مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات المقبلة.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة م.علي الشمري إن الشركة استطاعت تحقيق صافي أرباح نقدية بلغت مليوني دينار للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، مؤكدا أن المؤشرات المالية خلال العام المالي 2021 جاءت إيجابية بشكل عام.



وأضاف الشمري خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 95%، أن شركة المقاولات والخدمات البحرية حققت تحسنا في أدائها المالي رغم تحديات البيئة التشغيلية لقطاع النفط، مبينا أن قطاع النفط يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من تداعيات جائحة كورونا.



وأكد أن الشركة تواصل توزيعاتها النقدية للسنة الخامسة على التوالي، حيث بلغت إجمالي تلك التوزيعات خلال هذه الفترة مبلغ 6 ملايين دينار، مشيرا إلى أن ذلك يأتي إيمانا من الشركة بتقدير ثقة مساهميها وحرصا على استمرارها بالمحافظة على السياسة المتعلقة بالتوزيعات النقدية، وهو ما يسلط الضوء على مدى صلابة الشركة وحسن إدارة مواردها وشركاتها التابعة لتحقيق أفضل النتائج المالية.



وأوضح الشمري أن الشركة تعمل في المجال النفطي منذ عام 1973 وهي متخصصة في مجال تقديم الخدمات المتعلقة بصيانة وحفر آبار البترول، مؤكدا أنها تمضي قدما لاقتناص الفرص المتاحة في القطاع النفطي والتي تتماشى مع إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 من خلال الشركة الكويتية للحفريات (شركة تابعة) التي تأسست عام 1976 وتبلغ نسبة مساهمتنا بها 51% من رأسمالها ومؤسسة البترول الكويتية نسبة 49% حيث تمتلك العديد من أجهزة الحفر البترولي ومعدات الصيانة.



وذكر أن شركة الإنشاءات البحرية العالمية (شركة تابعة) التي تأسست عام 1975 وتمتلكها الشركة بنسبة 100% وهي متخصصة في مجال الإنشاءات وصيانة الآبار وخطوط النقل البحري، تقوم بتنفيذ عقدها مع الشركة الكويتية لنفط الخليج شركة أرامكو لأعمال الخليج (عمليات الخفجي المشتركة)، لافتا الى أنها حققت نجاحا للعام السادس والأربعين على التوالي وبنسبة أمن وسلامة تصل إلى 100% ويعتبر هذا الإنجاز جيدا جدا وينعكس على عمليات التشغيل إيجابا.



وأشار الشمري إلى أن المقاولات والخدمات البحرية قامت الشركة بتأسيس شركة زون جلوبل للخدمات اللوجستية عام 2017 وتمتلكها بنسبة 100% وهي شركة متخصصة في مجال النقل والتخزين اللوجستي لكافة معدات وأجهزة الحفر والخدمات المساندة لعمليات التنقيب في مواقع عمل شركة نفط الكويت.