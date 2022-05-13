استأنفت عملة بيتكوين المشفرة هبوطها أمس الخميس لتتراجع بأكثر من 10% دون 26 ألف دولار، حيث انخفضت جنبا إلى جنب مع الأصول التي تنطوي على مخاطرة مثل أسهم التكنولوجيا.



كما تراجعت أيضا بسبب انهيار عملة «تيرا يو.إس.دي»، التي توصف بالعملة المستقرة، والتي فقدت ارتباطها بالدولار هذا الأسبوع، وبذلك تكون أكبر العملات المشفرة فقدت ثلث قيمتها في سبعة أيام.



وخسرت العملات المشفرة نحو 800 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهر واحد، حسب ما نقلته «بلومبرغ» عن بيانات شركة CoinMarketCap.



وشهدت السوق عمليات بيع واسعة من المستثمرين الذين يريدون تخفيض مراكزهم في الأصول الخطرة.



وأصبحت القيمة السوقية لهذه العملات 1.4 تريليون دولار، بعد أن انخفضت من حوالي 2.2 تريليون دولار سجلتها في 2 أبريل الماضي، كما أن القيمة السوقية منخفضة بشدة عن الذروة التي سجلتها في أوائل نوفمبر من العام الماضي عند 3 تريليونات تقريبا.

وقال الصحافي في «العربية» شادي الزعيم، إن ما يحدث في سوق العملات المشفرة يرتقي إلى الانهيار أو التراجع الكبير الذي وصفه بـ «غير المنطقي» نوعا ما.



وأضاف الزعيم أنه إذا ما رجعنا إلى الأساسيات ونظرنا إلى حجم الخسائر خلال آخر 7 جلسات للعملات المشفرة، نجد أن عملة بيتكوين خسرت نحو 30% من قيمتها.



وأوضح أن عملة لونا خسرت حوالي 99% من قيمتها خلال الجلسات الـ 7 الماضية، مشيرا إلى أن هذه العملة تعد إحدى أكبر 10 عملات كانت موجودة في سوق العملات المشفرة.