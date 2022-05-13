أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 4.36% في مارس الماضي على أساس سنوي.



وقالت «الإحصاء» في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.24% في مارس الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار عدد من المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية خصوصا المواد الغذائية والتعليم.



وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مارس الماضي بنسبة 7.18% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021، في حين لم يتغير مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) وبقي مستقرا عند 135 نقطة على أساس سنوي.



وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.13%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.26%، وارتفع معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.19%. وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 1.78%، في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 4.82% في مارس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021.



وأفادت بأن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2.39% على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.73%، في حين قفزت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 18.95%.



وبينت «الإحصاء» أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في مارس الماضي بنسبة 2.85% ، كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.59%.



ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي، إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.