مبارك الخالدي



يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي اليوم الأجواء الآسيوية بدخول الفريق معسكره الداخلي استعدادا للمشاركة في منافسات مجموعته الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يجري الجهاز الفني والإداري واللاعبين الفحوصات الخاصة بمسحة كورونا في الساعة الثانية من ظهر غد الإثنين، وذلك بحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي للعبة بذلك.



من جانبه، قال نائب رئيس جهاز الكرة أحمد النجار في تصريح لـ «الأنباء»، ان الفريق يتمتع بمعنويات عالية لاسيما بعد الفوز الذي تحقق مساء الخميس على نظيرة الكويت 3-2 في ودية مفيدة للفريقين استعدادا للبطولة، مضيفا: «ندخل اليوم معسكر خاص بالبطولة وسط معنويات عالية، حيث أدى اللاعبون الحصص التدريبية الأخيرة بحماس كبير ورغبة أكبر في تحقيق نتيجة إيجابية.



وقال النجار ان أنظار الجهاز الفني اتجهت من الآن نحو المباراة الأولى المقررة أمام فريق الرفاع الأربعاء المقبل، إذ يعمل الجهاز الفني حاليا على وضع لمساته الأخيرة لخوض المواجهة المرتقبة بتواجد كافة اللاعبين وبجاهزية بدنية وفنية عالية.



وناشد النجار الجماهير العرباوية الوقوف خلف الفريق، مبينا: «لدينا ثقة كبيرة في جماهيرنا الوفية بوقوفها خلف الفريق الذي يمثل الكويت في هذا المحفل الآسيوي ونتطلع لتحقيق نتائج إيجابية تعكس تاريخ العربي الكبير في المشاركات الخارجية».



من جهة أخرى، وصلت إلى البلاد صباح أمس بعثة فريق الرفاع البحريني، وكان في الاستقبال عادل دشتي ومهدي فتح الله من إدارة العلاقات العامة بالنادي العربي. ومن المقرر أن يتوالى وصول باقي الفرق اليوم.