

احتفظت الكويت بمقر الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن للسنوات الأربع المقبلة، في حين تمت تزكية القطري عبدالله الكواري رئيسا للاتحاد وذلك في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد مساء الخميس الماضي.



وشهد الاجتماع تزكية الكويتي حسين الدواس نائبا لرئيس الاتحاد لدولة المقر وكذلك الليبي مصطفى الحمادي والموريتاني د.أسلم ولد المصطفى كنائبين للرئيس عن قارة افريقيا في حين حصل كل من العماني سعيد الغفيلي والفلسطيني سالم أبو لغد على منصب نائب الرئيس عن قارة آسيا. وفازت التونسية سناء بنت محمد بمنصب النائب عن العنصر النسائي فيما ذهب منصب العضوية لكل من الأردني علي الاحيوات والتونسي أحمد بن عبدالمولى في حين تم اختيار القطري د.حزام المقارح أمينا عاما للاتحاد علما بأن جميع المناصب جاءت بالتزكية.



وقال الكواري في تصريح للصحافيين عقب فوزه بالمنصب إن الاتحاد سيسعى لتطوير هذه الرياضة العربية الأصيلة وإيصالها للعالمية من خلال ترجمة برنامجه الانتخابي الذي تم عرضه على الجمعية العمومية والذي يعتمد على ريادة عدد البطولات وتوثيق العلاقات التي تربط الاتحاد مع المؤسسات الرياضية في الدول الأعضاء.



وأضاف أن المرحلة المقبلة ستحتاج إلى عمل جاد للارتقاء بهذه الرياضة التي تشهد إقبالا واسعا في الدول العربية، كما سيتم إدخال التقنيات الإلكترونية في عمل الاتحاد لاسيما في عقد الاجتماعات واستخدام التواقيع الإلكترونية لتيسير آلية العمل.



وأشاد بدور النادي الكويتي لسباقات الهجن ورئيسه حسين الدواس في تأسيس الاتحاد العربي منذ 2003 وقيادته له حتى الآن، مؤكدا أنه سيعمل على إكمال هذه المسيرة الناجحة ونقل رياضة الهجن إلى آفاق أرحب للنجاح.



من جانبه، أكد الدواس الحرص على ضخ الدماء الجديدة والاستفادة من الفكر الشبابي للارتقاء بهذه الرياضة، مبينا أن الاتحاد سيعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق آمال ملاك الهجن في الدول العربية.



بدوره، قال الأمين العام د.حزام المقارح إن الاتحاد سيسعى لتفعيل دور الأعضاء وإشراكهم في لجان مؤقتة ودائمة، فضلا عن الإشراف على مشاريع ومنجزات تخص هذه الرياضة والعمل على تميز هوية الاتحاد ونشر أنشطته.



وأشار المقارح إلى التوجه لإقامة فعالية للاتحاد ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم (مونديال قطر 2022) بغية نشر التراث العربي في هذا المحفل الرياضي العالمي. ولفت إلى التعاون الوثيق بين الاتحاد والمسؤولين في دولة المقر لإنجاح أنشطته وبرامجه.