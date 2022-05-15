عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



أنهى فريق الكرة بنادي السالمية كافة تحضيراته الفنية والإدارية لقمة نهائي كأس سمو الأمير التي تجمعه مع كاظمة مساء غد الاثنين على ستاد جابر الأحمد الدولي.



وقد اطمأن الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم على الجاهزية الفنية للفريق، وشملت تدريباته الأخيرة «التكتيك» الذي سيتبعه «السماوي» أمام «البرتقالي» وتعزيز نقاط القوة لدى الفريق، ومعالجة السلبيات التي ظهرت أمام النصر في مواجهة الدور قبل النهائي لأغلى الكؤوس، وشهدت فوزا متأخرا للسالمية 2-1.



كما ناقش المدرب الملقب بـ «الجنرال» عبر محاضرات فنية للاعبين أبرز ما يمتاز به فريق كاظمة، من الناحيتين الدفاعية والهجومية، وكذلك لنقاط الضعف الواجب التركيز عليها في المباراة النهائية.



وقد دخل السالمية معسكرا تدريبيا مغلقا نهاية الأسبوع الماضي، بناء على رغبة إدارية وفنية، لزيادة تركيز اللاعبين، وإبعادهم عن أي ضغوط نفسية مصاحبة للمباراة النهائية.



من جانبه، أكد المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم في كاظمة ناصر الفضلي أن «البرتقالي» جاهز لنهائي كأس سمو الأمير أمام السالمية، مشيرا إلى أن الفريق سيفتقد خدمات رضا هاني بشكل رسمي، فيما ستكون مشاركة ناصر فرج ضئيلة بسبب عدم تعافيه من الشد العضلي الذي يعاني منه حتى أمس.

وأشار الفضلي إلى أن الجميع يدرك صعوبة المهمة أمام فريق قوي كالسالمية، لكننا على ثقة تامة بلاعبينا الذين قدموا موسما مميزا من جميع النواحي ويرغبون الآن في أن يكون ختامه مسكا بتحقيق «أغلى الكؤوس»، موضحا أن التدريبات منذ أول من أمس باتت مغلقة، وذلك للتركيز بصورة أكبر، كما أن «البرتقالي» دخل في معسكر داخلي لتهيئة جميع الظروف للاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة.



وقال الفضلي إن اللاعبين يدركون أهمية المباراة واتضح ذلك الأمر من خلال قتالهم في التدريبات وتركيزهم الكبير، وهو أمر نحتاجه قبل مواجهة الغد.