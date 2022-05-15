اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الخليجية التي تحتضنها البلاد حتى 31 الجاري تحت رعاية سمو الأمير جدول المنافسات النهائي المعدل للدورة بعد تأجيل انطلاقتها لمدة 3 أيام حداداً على وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك لتبدأ بـ 4 ألعاب بدلا من واحدة.

وارتأت اللجنة ضغط الأيام الأولى للمنافسات التي تسبق حفل الافتتاح، الذي لم يطله التعديل إذ سيقام في 22 الجاري، وذلك تفاديا لتمديد أيام الدورة لما بعد 31 منه، نظرا للالتزامات القارية لعدد من الاتحادات المشاركة.



الرماية جاهزة



هذا، وتبدأ فعاليات الدورة غدا الاثنين بألعاب القوى للجنسين وكرة السلة وكرة قدم الصالات المغلقة للرجال والرماية التي تنطلق في الساعة التاسعة صباحا عبر التدريبات الرسمية لمنتخبات الرماية المشاركة، وذلك على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي.

ويعقد غدا الاجتماع الفني للعبة بمشاركة ممثلي الوفود المشاركة، حيث سيتم فحص معدات أسلحة الخرطوش والرصاص، فيما تجري أيضا التدريبات الرسمية لمسابقات «التراب» و«المسدس هواء 10 م» و«البندقية 50 م 3 أوضاع».

وقال رئيس الاتحادين الكويتي والعربي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرماية م.دعيج العتيبي إن المنتخب الكويتي جاهز للحدث الخليجي، موضحا أن المنتخب يعسكر داخليا منذ عدة أيام لخوض المنافسات.



وأضاف أن الجهاز الفني استقر على اختيار 28 راميا، مبينا أن المنافسات الرسمية تنطلق بعد غد الثلاثاء بمسابقات «تراب 75 طبق» و«مسدس هواء 10 م» و«مسابقة بندقية 50 م 3 أوضاع» وتستمر منافسات الرماية حتى يوم الخميس المقبل.



«أزرق الصالات»



إلى ذلك، أثارت زيارة وزير شؤون مجلس الأمة وزير الشباب محمد الراجحي ووزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر ونائب مدير عام الهيئة العامة لرياضة د.صقر الملا لتدريبات منتخب الكويت لكرة قدم الصالات، ارتياحاً بالغاً لدى مسؤولي «الأزرق» واللاعبين، إذ تعد الزيارة دليلا على حرص القيادة السياسية والرياضية على دعم وتشجيع اللاعبين وحثهم على تقديم كل ما لديهم لتحقيق الميدالية الذهبية لكون «الأزرق» أحد المنتخبات المرشحة بقوة لحصد المركز الأول.

وقام المسؤولون كذلك، بتفقد منشآت مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغلبة على هامش الزيارة للاطمئنان على كل الترتيبات قبل انطلاق المنافسات غدا.



«ألعاب القوى»



بدوره، ثمن رئيس اتحاد ألعاب القوى سيار العنزي الزيارة التفقدية التي قام بها الوزيران محمد الراجحي ود.حمد روح الدين لمضمار وميدان أحمد الرشدان في منطقة كيفان، مشيرا إلى أن ذلك يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية والرياضية بالشباب الكويتي والخليجي وبالحدث المقبل.

وتنطلق مسابقات سيدات ورجال ألعاب القوى معا غدا، لمدة 3 أيام متتالية، إذ ستقام مسابقات الرجال على فترتين، اعتبارا من الساعة التاسعة في الصباح ومن السابعة وحتى التاسعة في المساء. أما مسابقات السيدات، فتقتصر على الفترة المسائية فقط من الساعة الرابعة عصرا وحتى السادسة مساء.



سعادة بمشاركة المرأة



على صعيد آخر، أعربت عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أمل بوشلاخ عن سعادتها لمشاركة العنصر النسائي للمرة الأولى في الدورة، لافتة إلى أن هذا القرار، دليل على الاهتمام بالرياضة النسائية في دول مجلس التعاون، مشيدة بجهود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات في تطوير كرة القدم النسائية التي شهدت نقلة نوعية.



من جهتها، أعربت الحكمة الكويتية لكرة السلة منيرة الحشاش، عن سعادتها للمشاركة للمرة الأولى في الدورة، التي وصفتها بالمميزة لأنها جاءت بعد جائحة فيروس كورونا.

بدورها، أعربت قائدة منتخب الكويت لسيدات البادل دانة الفليج عن سعادتها باعتراف المجلس الأولمبي الآسيوي باللعبة، مؤكدة أنها خطوة استثنائية في تاريخ هذه الرياضة لتكون جزءا من الدورات المستقبلية للألعاب القارية.