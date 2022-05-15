يحيى حميدان



قررت إدارة نادي الكويت فسخ عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم التونسي نبيل معلول بالتراضي بين الطرفين قبل المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي التي ستنطلق الأربعاء المقبل.



وأسندت إدارة «الأبيض» المهمة الى المستشار الفني بالنادي محمد عبدالله، على أن يساعده التونسي كريم شاذلي وعادل فاضل وأسامة الشعار مدربا للياقة وأنيس المقداد مدربا لحراس المرمى.



هذا، ويغادر اليوم وفد الفريق الكويتاوي متوجها إلى العاصمة العمانية مسقط للمشاركة في منافسات المجموعة الأولى من كأس الاتحاد الآسيوي التي تقام بنظام التجمع، حيث يستهل «الأبيض» مشواره في المجموعة بمواجهة الأنصار اللبناني يوم الأربعاء المقبل، ثم يلعب أمام السيب العماني السبت المقبل، على أن يختتم مبارياته أمام جبلة السوري في 24 الجاري.



يذكر أن معلول حقق مع «العميد» لقب كأس سمو الأمير للموسم الماضي بعد أن قاد الفريق في المباراة النهائية، كما استعاد لقب الدوري الممتاز لهذا الموسم من العربي.



تجدر الإشارة إلى أن معلول تعاقد مع الكويت في نوفمبر الماضي بعقد يمتد حتى نهاية الشهر الجاري.



وكانت آخر محطة تدريبية مع منتخب سورية، إذ قاده من مارس 2020 إلى يونيو 2021، قبل الانتقال إلى تدريب الكويت.



وسبق لمعلول، الإشراف على المنتخب الكويتي في 2015، قبل أن يعود للإشراف على «نسور قرطاج» في 2017 وقيادتهم في مونديال روسيا 2018.