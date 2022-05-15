رحبت السلطة الفلسطينية بمشاركة جماعات دولية في التحقيق في استشهاد مراسلة قناة الجزيرة القطرية الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في أثناء تغطيتها لمداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.



وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إسرائيل لن تكون شريكا في أي تحقيق يتعلق باستشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة لأنها مسؤولة عن قتلها.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن عباس تشديده امس على إصرار دولة فلسطين على ملاحقة الجناة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيدا بدور قناة «الجزيرة» في تغطية الاحداث في فلسطين.



ووفق الوكالة، منح عباس الصحافية الراحلة وسام «نجمة القدس» جاء ذلك خلال استقبال عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عائلة أبو عاقلة.



من جهته، قال حسين الشيخ المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية إنه يرحب بمشاركة جميع الهيئات الدولية في التحقيق باستشهاد ابوعاقلة ورفضت السلطة الفلسطينية عرضا من إسرائيل للتعاون في التحقيق.

وهاجمت الشرطة الإسرائيلية حشدا من المشيعين الفلسطينيين كانوا يحملون نعشها في شوارع المدينة القديمة بالقدس أمس الاول مما أثار إدانة دولية. وندد مجلس الأمن الدولي بشدة بعملية القتل ودعا إلى «تحقيق فوري وشامل وشفاف ونزيه ومحايد».



وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان لاحق امس فتح تحقيق في ممارسات عناصرها خلال جنازة شيرين أبو عاقلة في القدس الشرقية، بعد الاحتجاجات الدولية التي أثارتها لقطات تظهر تدخل الشرطة الذي كاد يؤدي إلى سقوط نعشها على الأرض.



وقالت شرطة الاحتلال إن «قائد الشرطة الإسرائيلية بالتنسيق مع وزير الأمن العام أمر بفتح تحقيق في الحادث.... ستعرض نتائج التحقيق على المفوض في الأيام المقبلة».



في غضون ذلك، توفي فلسطيني امس في مستشفى بالقدس المحتلة، متأثرا بجراح أصيب بها خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال قبل ثلاثة أسابيع في حرم المسجد الأقصى.



وأعلن مستشفى «هداسا عين كارم» الإسرائيلي وفاة الجريح الذي نقل قبل أسابيع قليلة من حي البلدة القديمة الى المستشفى، في حالة خطرة بسبب إصابة في الرأس.