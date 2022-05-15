أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن عدد الأسر المصرية بلغ وفقا لتقديرات السكان في أول يناير الماضي، 25.5 مليون أسرة، ويقيم 55.3% من إجمالي عدد الأسر في الريف (بواقع 14.1 مليون أسرة)، بينما يقيم 44.7% من إجمالي عدد الأسر في الحضر (بواقع 11.4 مليون أسرة).



وأضاف الجهاز - في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأسرة - أنه يقع 34.3% من الأفراد في الفئة العمرية أقل من 15 سنة و26.8% من الأفراد في فئة الشباب (15 - 29 سنة) و35.1% من الأفراد في سن العمل (30 - 64 سنة) في حين بلغت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.1%.



ووفقا لإحصاءات التعليم للعام الدراسي (2020/2021)، يوجد 24 مليونا و403 آلاف طالب مقيدين بالتعليم قبل الجامعي. و1.3 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي و13.4 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائي و5.5 ملايين طالب مقيد بالتعليم الإعدادي و4 ملايين و48 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوي (1.9 مليون طالب بالثانوي العام، 999 ألفا بالصناعي، 815 ألفا بالتجاري، 70 ألفا بالفندقي، 248 ألفا بالزراعي).



ويوجد 180 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعي والتربية الخاصة و3 ملايين و424 ألف طالب مقيدين بجميع مؤسسات التعليم العالي (جامعات ومعاهد)، منهم 48.6% من الإناث و51.4% من الذكور.



وبحسب بيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2020، تمت 8.7 حالات زواج، مقابل 2.2 حالة طلاق لكل ألف من السكان عام 2020، وبلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 876 ألفا و15 عقد زواج عام 2020، بمعدل 8.7 لكل ألف من السكان، بينما بلغ عدد حالات الطلاق على مستوى الجمهورية 222 ألفا و36 حالة طلاق للعام نفسه بمعدل 2.2 لكل ألف من السكان.



وأشار جهاز الإحصاء إلى أن بيانات نشرة إحصاءات الخدمات الاجتماعية عام 2020، أوضحت أنه بالنسبة للتأمين الاجتماعي الحكومي والقطاع العام والخاص، بلغت قيمة المعاشات بالقطاع الحكومي 116.1 مليار جنيه قيمة عام 2019/2020 مقابل 85.5 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة بلغت 35.8%.



وبلغ عدد الحالات المستفيدة 3.9 ملايين حالة من معاشات القطاع الحكومي عام 2019/2020 مقابل 3.7 ملايين حالة عام 2018/2019 بنسبة زيادة بلغت 3.8%.



وبلغت قيمة المعاشات بالقطاع العام والخاص عام 2019/2020. نحو 100.7 مليار جنيه وعدد المستفيدين 5.02 ملايين حالة.



وبخصوص التأمين الاجتماعي بوازرة التضامن الاجتماعي عام (2019/2020) فبلغت قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل 10.2 مليارات جنيه بعدد أسر مستفيدة بلغت مليوني أسرة.



وبلغت 4.4 مليارات جنيه قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة 4.4 مليارات جنيه تم صرفها لعدد 1.2 مليون حالة في حين تم صرف 3.4 مليارات جنيه من معاشات ومساعدات وزارة التضامن، بعدد حالات مستفيدة بلغت 474 ألف حالة.



وحول مجهودات الدولة لحماية الأسر المصرية، أوضح جهاز الإحصاء أن منها برنامج «حياة كريمة»، والذي يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.



كما يهدف البرنامج إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية والاستثمار في تنمية الإنسان المصري. وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها وتطوير وتحسين حياة جميع قرى الريف المصري 4600 قرية، 30 ألف تابع لها (كفور ونجوع وعزب) ويبلغ إجمالي المستفيدين 58 مليون مستفيد وبتكلفة إجمالية 700 مليار جنيه.



وأشار جهاز الإحصاء إلى برنامج تنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان (مستوى التعليم، الفقر، فرص العمل)، وذلك من خلال الخطة التنفيذية للمشروع.



وترتكز الخطة على عدة محاور تتمثل في: التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الخدمي (خدمات الصحة الإنجابية)، إضافة إلى محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي ومحور التحول الرقمي.



يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للأسرة في 15 مايو من كل عام، وقد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحث جميع الدولة والهيئات الرسمية وغير الرسمية، على العمل على رفع المستوى المعيشي للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية.