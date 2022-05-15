استعرض رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي.



وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لفريق عمل المنظومة، الذين يبذلون جهودا مضنية في التفاعل مع الشكاوى والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية، حتى حل هذه الشكاوى، موجها الشكر أيضا لفرق العمل المختلفة بالوزارات والجهات المعنية التي تولى اهتماما لحل شكاوى المواطنين، فهدفنا جميعا هو خدمة المواطن.



وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء د.طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت ورصدت 83 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل الماضي، وردت 50% منها من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، فيما تم تسجيل 50% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة بالإضافة إلى باقي قنوات ووسائل تلقي وتسجيل ورصد الشكاوى المرتبطة بالمنظومة، مؤكدا حرص المنظومة على سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي يتم رصدها، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات المواطنين، خاصة ما يتعلق منها بشكاوى وطلبات الخدمات الصحية، والرعاية والحماية الاجتماعية، وضبط الأسواق، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة، في هذا الشأن.



وأوضح الرفاعي أن المنظومة نجحت في مراجعة وفحص ودراسة 81 ألف شكوى وطلب خلال الشهر الماضي، حيث تم توجيه 58 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ 23 ألف شكوى أخرى، وفقا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، مضيفا أنه جار استكمال مراجعة فحص ألفي شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.



وأشار إلى أن المنظومة حققت نجاحا ملموسا في التعامل مع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر أبريل بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المرتبطة معها إلكترونيا، حيث قامت فرق العمل المختصة بالمنظومة والجهات بمراجعة وفحص الشكاوى والطلبات والاستغاثات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.