خسر 5 مليارديرات من أغنى رجال الأعمال في العالم نحو 300 مليار دولار منذ بداية العام، وسط عاصفة قوية من البيانات الاقتصادية السلبية التي أحبطت الأسواق.



وجاء على رأس القائمة، الرئيس التنفيذي والمؤسس لأكبر بورصة تشفير في العالم من حيث قيمة التعاملات ـ باينانس ـ تشانغ بينغ زهاو، والذي يطلق عليه اختصارا CZ، إذ انهارت ثروته بقوة وفقد نحو 83 مليار دولار خلال الأزمة العاصفة بالعملات المشفرة مؤخرا.



واسترد زهاو بعضا من خسائره خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ ارتفعت ثروته 6.7 مليارات دولار، لتصبح خسائره 77.6 مليار دولار منذ بداية العام، وتستقر صافي الثروة عند 18.3 مليار دولار، ليفقد 81% من ثروته من أعلى مستوياتها.



فيما حل ثاني أغنى رجل في العالم، في المرتبة الثانية أيضا من حيث قيمة الخسائر، بعدما عصفت التراجعات الأخيرة لسهم أمازون، بثروة رئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك، جيف بيزوس، والذي خسر 55.5 مليار دولار من ثروته لتستقر عند 137 مليار دولار، ويعد هذا أدنى مستوى لثروة بيزوس من أكثر من عامين وتحديدا من انتشار وباء كورونا في مارس 2020.



كما حل برنارد أرنو، من شركة لويس فيتون LVMH، في المرتبة الثالثة، بخسائر 52.8 مليار دولار في ثروته التي استقرت عند مستوى 125 مليار دولار ـ الأدنى خلال عام.



ومع التحقيقات الموسعة في «فيسبوك»، وتغيير سياسة خصوصية «آبل» والتي حرمت الشركة من 10 مليارات دولار من الإيرادات، فضلا عن التراجعات الكبيرة لأسهم التكنولوجيا خلال العام الحالي.