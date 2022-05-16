أعلنت شركة أرامكو السعودية ارتفاع أرباحها الفصلية 81.7% في الربع الأول من 2022 إلى 148 مليار ريال ما يعادل 39.47 مليار دولار، مقابل 81.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2021. ونمت أرباح الشركة على أساس فصلي بنسبة 21.9%، حيث كانت في الربع السابق 121.4 مليار ريال.



وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها «أرامكو» في الربع الأول من 2022، نحو 277.7 مليار ريال، مقابل 151.9 مليار ريال في الربع الأول من 2021، بارتفاع 82.8%.



وقالت الشركة إن ارتفاع أرباحها في الربع الأول يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.



وأرجعت ارتفاع أرباحها على أساس فصلي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.



وذكرت «أرامكو» أنه نظرا لطبيعة أعمالها في مجال البحث والتنقيب والحفر واستخراج المواد الهيدروكربونية (التنقيب والإنتاج)، فإن قائمة الدخل الموحدة لأرامكو السعودية لا تتضمن بند إجمالي الربح.



وبلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 49.89 مليار ريال للربع الأول من عام 2022 (28.09 مليار ريال للربع الأول من عام 2021، 42.86 مليار ريال للربع الرابع من عام 2021) ونتيجة لذلك، فإن إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بلغ 516.90 مليار ريال للربع الأول من عام 2022 (300.16 مليار ريال للربع الأول من عام 2021، 446.27 مليار ريال للربع الرابع من عام 2021).