169 مليون دينار عقوداً تمت ترسيتها خلال 4 أشهر من 2022.. أكبرها خلال شهر فبراير

تسارع وتيرة طرح وترسية المشروعات النفطية خلال 2022 للحفاظ على مستويات الإنتاج



أحمد مغربي



كشفت بيانات رسمية حصلت عليها «الأنباء» ان شركة نفط الكويت وقعت عقود 13 مشروعا خلال شهر أبريل الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 56.7 مليون دينار.



وفي التفاصيل، أظهرت البيانات أن أكبر العقود بقيمة 37.7 مليون دينار وهو لتوريد مضخات حلزونية لامركزية (PCP) يتم استخدامها في حفر آبار النفط مع شركة خدمات حقول الغاز والنفط (جوفسكو)، ويعتبر هذا العقد الثاني خلال العام الحالي، إذ فازت شركة شلمبرجير الأميركية بعقد مماثل في شهر فبراير الماضي وبقيمة 41 مليون دينار.



وقالت ان شركة نفط الكويت وقعت عقدا استشاريا مع شركة ADD ENERGY البريطانية بقيمة 4 ملايين دينار لتقديم خدمات استشارية لعمليات الحفر البحرية التي ستقوم بها الشركة قريبا فضلا عن عمليات الحفر البرية الموزعة على العديد من الأماكن في الكويت.



فيما وقعت الشركة عقدا آخر بقيمة 3.3 ملايين دينار مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات لتنفيذ خط أنابيب والأعمال المتصلة به في منطقة جنوب وشرق الكويت.



فيما تم توقيع عقد بقيمة 2.3 مليون دينار لتزويد موانع تسرب ميكانيكية في مناطق جنوب وشرق وغرب وشمال الكويت مع شركة خف للتجارة العامة والمقاولات.



فيما ستقوم شركة إنشاءات الساير بتنفيذ بعض الأعمال الأساسية في شمال الكويت ضمن مشروع الإنتاج الجوراسي بقيمة 1.5 مليون دينار.



وأخيرا، تم توقيع عقد بقيمة مليوني دينار مع شركة جلف سبيك لتنفيذ مشعب في غرب الكويت.



ورغم انخفاض قيمة المشاريع المرساة من قبل شركة نفط الكويت خلال أبريل الماضي إلا ان الشركة تجري جهودا كبيرة لتسريع وتيرة الطرح والترسية خلال 2022 وذلك لتنفيذ مشاريع وعقود لتطوير عمليات الإنتاج للنفط والغاز خلال العام الحالي.



ووضعت الكويت خطة إستراتيجية لزيادة إنتاج النفط إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2025، و4 ملايين برميل يوميا بحلول 2035، والمحافظة عليها حتى عام 2040.



وتنفذ شركة نفط الكويت عددا من المشروعات الإستراتيجية التي سيكون لها تأثير مباشر على زيادة الطاقة الإنتاجية خلال المدة المقبلة، تمهيدا للوصول التدريجي إلى 3.2 ملايين برميل يوميا في عام 2025.



وبنهاية الأشهر الـ 4 الأولى من العام (يناير - أبريل) تكون شركة نفط الكويت وقعت عقود مشاريع بقيمة 169 مليون دينار، حيث وقعت «نفط الكويت» عقود مشاريع خلال شهر يناير بقيمة 15.5 مليون دينار، وخلال شهر فبراير تم توقيع عقود بقيمة 81.4 مليون دينار، وخلال شهر مارس وقعت الشركة عقودا بقيمة 15.4 مليون دينار، وخلال شهر أبريل تم توقيع عقود بقيمة 56.7 مليون دينار.