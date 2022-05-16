أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن مشاركتها في «قمة القادة 2022»، المنصة الرائدة في مجال الاتصالات بتنظيم من قبل مجلس الاتصالات SAMENA، والتي أقيمت في دبي بهدف تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين ودفع التعاون وعرض احدث الابتكارات وتبادل المعرفة بين المشاركين، مع التركيز على تحقيق «التكامل».



وجاءت مشاركة stc في القمة كجزء من استراتيجيتها المستمرة لتكوين علاقات مع اللاعبين الرئيسيين في جميع أنحاء المنطقة مع تبادل الأفكار القيمة حول الصناعة.

وركز موضوع قمة القادة هذا العام على «الازدهار بالمرونة والتكامل في عالم الفرص الجديدة»، حيث اجتمع اللاعبون الرئيسيون وقادة الصناعة لمناقشة الموضوعات الرئيسية المتعلقة بسوق الاتصالات والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وفي بيان لها، أشارت stc الى أن الحدث تألف من سبع جلسات نقاشية منفصلة تغطي كل منها جانبا من جوانب التكامل، وأهمية استثمارات البنية التحتية للاتصال، وسياسة عصر 5G ودور تمكين الأعمال، لاسيما مع بدء الاقتصاد الرقمي في التفاعل مع الاقتصاد الذي يقوده الفضاء.



وشارك م.مزيد بن ناصر الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة stc وعضو مجلس الإدارة في مجلس الاتصالات SAMENA، في «قمة القادة 2022».

كما شارك مشاري الحمد مدير عام إدارة المبيعات والحسابات في solutions by stc، ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير خدمات الشركات، في محاضرة بعنوان «أوجه التكامل بين السحابة والشبكات: تحقيق المرونة في تقديم الخدمات»، والتي تضمنت مناقشة متقدمة حول مرونة السحابة، والسحابة الهجينة، والسحابة المؤمنة، والسحاب المتعدد، والأمن السيبراني، ونماذج الخدمات السحابية، و«X2B»، وتكامل الشبكات والسحابة، بالإضافة إلى تكنولوجيا الخدمات المالية FinTech.



من خلال دورها كشركة رائدة في أسواق الاتصالات الإقليمية والدولية، عرضت stc إنجازاتها والتحديات المختلفة التي واجهتها لتحقيق أهدافها المستهدفة.

تضمنت إحداها الاستفادة من أحدث التطورات العالمية السريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث وسعت stc وجودها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الاستحواذ على كواليتي نت Qualitynet، التي أصبحت الآن solutions by stc في مايو 2019.

وقد مكن الاستحواذ الاستراتيجي لـ stc من توفير مجموعة واسعة من الخدمات والحلول المبتكرة على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وتوسعت stc في هذه الرؤية عبر استحواذها الأخير على شركة البوابة الإلكترونية القابضة في أبريل 2022. وساعدت هذه الإنجازات المهمة stc في تزويد قاعدة عملائها المتنوعة بأحدث الخدمات وأكثرها تقدما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.



من ناحية أخرى، سلطت stc الضوء على أن مشاركتها تعد بمنزلة فرصة للتواصل مع خبراء الصناعة لتبادل الأفكار والمعرفة للاستفادة من الفرص في السوق من خلال منصة راسخة مثل قمة القادة.

حيث تتماشى المشاركة في الأحداث الرئيسية داخل الصناعة مع استراتيجية stc لتمكين التحول الرقمي وإثراء تجربة رحلة العميل.

وهذا بدوره سيزود stc بالمعرفة والقدرة على تنفيذ الحلول الرقمية الرائدة التي ستحافظ على مكانة stc كشركة رائدة في هذا المجال.