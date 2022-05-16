صرح عبدالفتاح معرفي، رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية أن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 قد أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 3.43 ملايين دينار بزيادة مقدارها 61.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.



وتعقيبا على النتائج المالية للربع الأول 2022، قال معرفي أن انحسار وباء كورونا كان له الأثر الايجابي على نتائج أعمال الشركة، حيث كان هناك نمو في صافي الايرادات التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 21.9%، فيما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 1.2% بزيادة مقدارها 57.3%، والعائد على رأس المال 1.9% بزيادة مقدارها 61.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما أكد معرفي أن الشركة مستمرة في تطبيق استراتيجياتها وتطويرها بما يتلاءم مع الظروف القائمة وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة وعلى رأسها تعزيز حقوق المساهمين وضمان متانة المركز المالي بالتركيز على نمو الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية للشركة.



واستمرارا لمنهجية الشركة واستراتيجيتها القائمة على أساس المحافظة على تنوع المحفظة العقارية والاستثمارية من حيث حجم وطبيعة الاستثمارات والتوزيع الجغرافي ضمن خطة عمل تهدف إلى الموازنة بين المخاطر والعوائد من خلال الدخول باستثمارات واعدة ومدرة للدخل، حيث أعلن معرفي عن استثمارات جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا مع مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين عن طريق الشركات الاستثمارية الخليجية خلال الربع الأول من عام 2022، حيث استثمرت التجارية والشركات التابعة لها في قطاع اللوجستي والمستودعات في الولايات المتحدة الأميركية.

كما استثمرت في محفظة عقارات مكتبية تقع في ولاية فرجينيا، الولايات المتحدة الأميركية وفي محفظة مكاتب أوروبية وتقع هذه العقارات في ألمانيا وهولنداو بلجيكا.



ونوه معرفي إلى أن الشركة التجارية العقارية أقامت عدة فعاليات خلال الربع الاول من العام 2022، بهدف تعزيز دورها الحيوي في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصها على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.

حيث تضمنت هذه الفعاليات شعار «نحن نهتم» التي من خلالها أعلنت الشركة التجارية العقارية على تحملها كافة التكاليف التي نصت عليها اللوائح الحكومية بخصوص التعميم الذي أصدرته الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت حول تجديد أذونات العمل للمقيمين لمن بلغ عمر الستين عاما فما فوق من حملة الشهادة الثانوية فما دون من موظفيها، وحملة «ازرع شجرة في وطني» والتي اقيمت في حديقة بوليفارد تحت عنوان «نبيها خضرا» وحملة «رفد» الخيرية والتي تم من خلالها توزيع سلال رمضانية غذائية على الأسر المتعففة داخل الكويت، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تستهدف شرائح متنوعة من المجتمع وتحث على العمل الخيري ورفع مستوى وعي الأفراد لما فيه خير ومصلحة وطننا الكويت.



وأضاف أن التجارية مستمرة في التزامها بالتعليمات واللوائح الموضوعة من الجهات الرقابية فيما يخص مبادئ الحوكمة.

مؤكدا أنها من الشركات الرائدة في تلك التطبيقات، وأثنى معرفي على دور الجهات الرقابية في هذا المجال لاسيما هيئة أسواق المال بهدف التوعية وحماية المتعاملين ولضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية وكذلك دور بورصة الكويت الهادف لتطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني والمساعي التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق الكويت باعتباره «سوقا ناشئا» ضمن أعلى ثلاثة مؤشرات عالمية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي رائد.