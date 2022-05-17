أكد القائد العام لانتخابات المجلس البلدي وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس أمس توفير كل الخدمات وتسهيل جميع الإجراءات للمرشحين والناخبين ليتمكنوا من أداء واجبهم الوطني في انتخابات المجلس البلدي المقرر إجراؤها 21 الجاري.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة عقب ترؤس الفريق البرجس اجتماعا أمنيا مع قيادات ومسؤولي الوحدات الأمنية بالوزارة لبحث الاستعدادات الأمنية واللوجستية لانتخابات المجلس البلدي المقبلة.

ودعا البرجس القيادات الأمنية إلى مواصلة العمل بنفس الجهود والعطاء والتنسيق والتعاون بين القطاعات المشاركة وضرورة التعامل الفوري والحازم مع أي مظاهر من شأنها التأثير على العملية الانتخابية والتصدي لأي محاولة للخروج على القانون خلال عملية الاقتراع.

وأعرب عن شكره وتقديره لرجال الأمن على ما بذلوه من جهود كبيرة سواء على الصعيد الأمني أو المروري أو التنظيمي خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر السعيد ناقلا لهم تحيات وتقدير المشرف العام على انتخابات المجلس البلدي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف.