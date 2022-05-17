ثامر السليم



أكد مرشح الدائرة الثالثة في انتخابات المجلس البلدي محمد بدر الضاعن، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع وإزالة مختلف المعوقات لحل الأزمات والقضايا العالقة.



جاء ذلك خلال حفل العشاء واستقبال أبناء الدائرة الثالثة في مقره الانتخابي بمنطقة الروضة أول من أمس وسط حضور غفير من أبناء المنطقة والأهل والأصدقاء.



وقال الضاعن: على الحكومة ان تكون حريصة في اختيار الأعضاء المعينين وأن يكونوا من أصحاب الخبرة والكفاءة لوجود توازن فني داخل المجلس، فالمرحلة المقبلة مهمة للكويت، وتتطلب التعاون بين الحكومة والمجلس في ظل وجود العديد من المشاريع التنموية ضمن رؤية 2035.



ولفت إلى ضرورة تسليط الضوء على القضايا الشبابية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوسع في تخصيص الأراضي، مضيفا: في حال الوصول الى المجلس بإذن الله فسأمد يدي لكل من يريد نهضة الكويت وتنميتها ورفعتها، ولن أتوانى في الوقوف بوجه كل من يحاول تعطيل مشاريع التنمية في البلاد، داعيا الجميع الى ضرورة التعاون والعمل كفريق واحد لخدمة الكويت وشعبها.



وأضاف: يجب على كل الجهات المعنية التعاون مع المجلس البلدي وتقديم التسهيلات اللازمة لبدء عصر جديد من التغيير وإخراج المشروعات المتكدسة الى دائرة التنفيذ، ونحن كمرشحين للمجلس البلدي يستوجب علينا أن نضع أيدينا على هموم المواطنين بالدرجة الأولى وايجاد الحلول الواقعية والعملية لمشكلات الإسكان والمرور وتطوير العاصمة وتجميل المناطق وإنهاء المشكلة البيئية وتحويل البلاد لبيئة مثالية صالحة للحياة وينتفي فيها التلاعب بالأرواح والغذاء يعيش فيها الجميع بأمان واطمئنان.