إعادة تخصيص موقع ردم النفايات المغلق في «القرين»

تخصيص قسيمة لمنظمة «أوابك» غرب مشرف

السماح بتقديم خدمة الصرافة من خلال السيارات المتنقلة

بداح العنزي



رفض المجلس البلدي في جلسته الختامية امس برئاسة اسامة العتيبي طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع بمساحة 2كم2 لتربية الإبل بمنطقة الشقايا.



واستخدم المجلس المادة 25 لرفض اعتراض وزيرة البلدية على 4 قرارات للمجلس البلدي تضمنت لائحة الإعلانات، وتسجيل نفق الدروازة بالسجل الوطني، إقامة نصب تذكاري بالعاصمة، السماح لمحلات الحج بمزاولة نشاطها بالسكن الخاص.



وافق المجلس على طلب الإدارة العامة للطيران المدني بإضافة أنشطة تجارية بمطار الكويت من خلال إقامة مطعم مأكولات خفيفة بمساحة 36م2.



ووافق المجلس على إعادة تخصيص موقع ردم النفايات المغلق بالقرين الى الهيئة العامة للبيئة.



واعتمد المجلس طلب وزارة المالية بإضافة أنشطة الى مشاريع مواقف السيارات تشمل غسيل السيارات وخدمة صف السيارات ومخزنا.



ووافق المجلس على تخصيص محطة خاصة لمعالجة مخلفات الصرف الصحي والصناعي بمنطقة أمغرة الصناعية قطعة 5.



ورفض المجلس طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع لتربية الإبل بمنطقة الشقايا، وأقر المجلس طلب وزارة الخارجية تخصيص قسيمة بالمنطقة الديبلوماسية بغرب مشرف لصالح منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك».



وأحال المجلس بحث الاتفاقية الاستثمارية للدراسة والتضمين والإشراف على تحسين أداء طريق الدائري الرابع والمتعلق بتثبيت حرم الطريق الى اللجنة الفنية.



ووافق المجلس على اقتراح كل من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والعضو مشعل الحمضان بشأن تقديم خدمة الصرافة من خلال السيارات المتنقلة، إضافة الى موافقة المجلس على اقتراح نائب الرئيس عبدالله المحري بشأن إضافة أنشطة ترفيهية (منتزه ترفيهي - ملاهي - ألعاب تسلية للكبار بمنطقة الشويخ الخدمية الحرفية.



وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



افتتح رئيس المجلس البلدي الجلسة الساعة 10.30 صباحا.



انتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة حيث بحث اعتراض وزيرة البلدية على قرارات المجلس البلدي ومنها لائحة الإعلانات، حيث ايدت العضو م. مها البغلي اعتراض الوزيرة على اللائحة، لأنها تحتاج إلى كثير من المراجعات لوجود سلبيات، لتتماشى مع التطوير الحضري.



من جانبه، استغرب العضو حمد المدلج من اعتراض وزيرة البلدية على اللائحة خاصة ان اللائحة تمت دراستها.



من جهته، طالب العضو مشعل الحمضان باستخدام المادة (25) خاصة ان اللائحة تمت دراستها من قبل الجهاز التنفيذي.



وأوضح فهيد المويزري ان اللائحة تمت دراستها في اللجنة الثانوية واعتمدت من المجلس.



ووافق المجلس على استخدام المادة (25) لرفض اعتراض الوزيرة بموافقة 10 أعضاء.



وانتقل المجلس إلى اعتراض الوزيرة على قرار إعادة النظر بشأن موضوع قصر العدل، حيث أبدى العضو عبدالسلام الرندي استغرابه من الرفض خاصة ان هذا القرار تمت دراسته. وشدد العضو د. حسن كمال على ان الموقع حيوي ويجب المحافظة على الموقع باعتباره احد المباني التاريخية، مستغربا من اعتراض الوزيرة على القرار خاصة أن التوصيات تتماشى مع طلب العدل وطلب استخدام المادة (25).



وقال العضو مشعل الحمضان: استغرب من هذا القرار متمنيا ان يكون القرار مؤسسيا وليس فرديا.



ويوافق المجلس على اعتراض الوزيرة بعد ان سقط طلب استخدام المادة (25) لحصوله على 6 أصوات فقط.



واستخدم المادة (25) لرفض اعتراض الوزيرة على شأن تسجيل نفق دروازة العبدالرزاق في السجل الوطني للمباني التاريخية لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون .



ووافق المجلس على استخدام المادة (25) لرفض اعتراض وزيرة البلدية على قرار المجلس بالموافقة على طلب محافظة العاصمة إقامة نصب تذكاري في التقاطع ما بين طريق المغرب والدائري الأول.



وانتقل المجلس الى مناقشة اعتراض وزيرة البلدية على رفض قرار السماح لحملات الحج بمزاولة نشاطها بالسكن الخاص، حيث اوضح العضو حمد المدلج ان الدراسات المرورية واضحة بهذا الشأن.



وذكر العضو م. عبدالسلام الرندي ان بعض الموافقات لا توجد بها دراسة وتما الموافقة عليها وأستغرب وأؤيد استخدام المادة. ووافق المجلس على استخدام المادة (25) لرفض اعتراض الوزيرة على قرار عدم السماح لحملات الحج بمزاولة نشاطها بالسكن الخاص.



ردم النفايات



وانتقل المجلس إلى بحث المعاملات الواردة إلى المجلس.



ووافق المجلس على طلب اعادة تخصيص موقع ردم النفايات المغلق بالقرين (العدان قطعة 5) بمحافظة مبارك الكبير للهيئة العامة للبيئة بمساحة 755104م2، كما وافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم 2 بمنطقة العقيلة، ووافق المجلس على طلب تطوير مواقع دور السينما التابعة لشركة السينما الكويتية الوطنية وشركة التمدين لمراكز التسوق تعميم النسبة التجارية على ان تكون 50% تجاري من نسبة البناء الكلي وموقع من مواقع دور السينما، ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع مقترح محطة تحويل كهرباء رئيسية جهد 132/11 ك/ف بمساحة 3500م2 ضمن منطقة العارضية تخزين قطعة 2، كما وافق المجلس على طلب الادارة العامة للطيران المدني اضافة انشطة تجارية على المكاتب الادارية وخدمة Fly&Park المختصة بإنهاء اجراءات السفر للمسافرين بمطار الكويت الدولي السماح مطعم ومأكولات خفيفة عامة، ووافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة كبد القطعة رقم 8 بجوار سوق الاغنام، كما وافق المجلس على طلب شركة التمدين لمراكز التسوق السماح بوضع مقاعد (كراسي وطاولات) بنهاية جسر المشاة الذي يربط مجمع 360 ومجمع التنس الدولي من الجهتين بمنطقة الزهراء.



كما وافق المجلس على طلب احدى الشركات إلغاء قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ت4/78/2005) المتخذ في 25/7/2005 بخصوص دمج قسائم سكن خاص بمنطقة البدع (الشريط الساحلي)، وطلب وزارة المالية اضافة بعض الانشطة الى مشاريع مواقف السيارات متعددة الادوار تضم نشاط غسيل سيارات وخدمة صف السيارات ومخزن، وطلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مصلى بمنطقة مشرف قطعة 5، كما وافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية زحزحة وتوسعة مسجد بالقطعة 5 منطقة العقيلة، وحفظ المجلس الشكوى المقدمة من أهالي منطقة الخالدية قطعة 2 شارع 27 بشأن تجميد قرار البلدية بإزالة المظلات لحين الفصل في تجاوزات وتعديات نادي الفتاة بحق المنازل المحيطة به.



ووافق المجلس على إبقاء الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، والأعضاء حمد المدلج وعبدالعزيز المعجل وم.عبدالسلام الرندي وعبدالوهاب بورسلي ود.علي بن ساير وعبدالله الرومي ومحمد الرقيب وحمدي العازمي ود.م.حسن كمال وفهيد المويزري واحمد هديان بشأن نقل مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم من منطقة العديلية الى منطقة اخرى غير سكنية على جدول اعماله، ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تحويل الموقع المخصص لروضة اطفال بالقطعة رقم 2 في ضاحية عبدالله السالم الى حديقة عامة لخدمة اهالي المنطقة، ووافق المجلس على طلب استحداث نفق مشاة ملاصق للقسيمة رقم 43 بمنطقة القبلة قطعة رقم 4، واعتمد المجلس طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تحديد استعمال قطعة الارض المخصصة لإقامة مشروع خدمة وقفي لمستشفى بيت عبدالله والمطل على شارع جمال عبدالناصر بجوار مشروع واجهة الصليبخات البحرية، كما احال المجلس الى الجهاز التنظيمي كتاب جمعية الروضة وحولي التعاونية بشأن توسعة مساحة فرع التموين والجملة بمنطقة الروضة من مساحة 450م2 الى 1000م2 وذلك خدمة لمساهميها واهالي المنطقة، واعاد المجلس طلب تخصيص موقع لبيت الزكاة ضمن حدود مركز ضاحية منطقة الخلدية الى لجنة العاصمة.



أحواض مياه الأمطار



ووافق المجلس على إحالة طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الموافقة على ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد ضمن حدود محافظة الجهراء بارتفاع أرضي و5 طوابق الى الجهاز التنفيذي لإعداد دراسة مرورية.



وأقر المجلس طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقنوات مائية مكشوفة وعبارات مائية تحت سطح الأرض وسواتر ترابية ومسارات صرف مياه أمطار في منطقة المطلاع، كما أعاد الى لجنة الجهراء طلب بلدية الكويت توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص بصفة مؤقتة الكائن في محافظة الجهراء.



ووافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات على طريق العبدلي بجانب محطة الوقود.



وأقر المجلس طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص محطة خاصة لمعالجة مخلفات الصرف الصحي والصناعي بمنطقة أمغرة الصناعية قطعة 5 حكومي بخصوص طلب لجنة محافظة الجهراء مخططات واضحة لموقع المحطة.



ورفض المجلس طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع لتربية الإبل بمنطقة الشقايا طريق السالمي بمساحة 2كم2.



واعتمد المجلس طلب وزارة الخارجية تخصيص القسيمة رقم 38 قطعة 1 والبالغة مساحتها 3000م2 بالمنطقة الديبلوماسية بغرب مشرف لصالح منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).



كما وافق المجلس على إحالة طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية قطعة 1 بمساحة 4779.80م2 الى اللجنة الفنية. وأحال المجلس الاتفاقية الاستشارية الخدمات الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تحسين أداء الطريق الدائري الرابع الى اللجنة الفنية للدراسة.



ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، والعضو مشعل الحمضان بشأن تقديم خدمات الصرافة من خلال السيارات المتنقلة.



ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إضافة أنشطة ترفيهية (منتزه ترفيهي - ملاهي - ألعاب تسلية للكبار) لمنطقة الشويخ الخدمية الحرفية، مع التنسيق مع هيئة الصناعة.



وأحال المجلس كتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن، تسليم المساحة المتبقية لموقع المدينة الصناعية غرب البلاد والبالغة مساحتها 50كم2 الى الجهاز التنفيذي للدراسة.



رفعت الجلسة 1.30 ظهرا.





نعي خليفة بن زايد



نعى رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، سائلا الله الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته، كما نعى الأمتين العربية والإسلامية عامة والشعب الإماراتي الشقيق بشكل خاص.

شكر وتقدير



عبّر رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، في ختام الجلسة، عن شكره وتقديره للأعضاء خلال فترة الأربع سنوات الماضية، مؤكدا ان الجميع يسعى للمصلحة العامة وأن أي عمل فيه أخطاء ويتم تصحيحها.