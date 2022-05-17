أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية، عن قيام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية العاصمة بجولة ميدانية على المحلات بمنطقة المباركية للتأكد من التزام المحلات بشروط وضوابط البلدية، كاشفة عن إغلاق 14 محلا لأنها تشكل خطرا داهما على سلامة الجمهور. وفي هذا السياق أكد رئيس قسم الإزالة بفرع بلدية المحافظة عبدالله جابر، أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها على المحلات بمنطقة أسواق المباركية أسفرت عن إغلاق 14 محلا، مشيرا إلى أن أصحاب المحلات قد قاموا بإجراء تعديل على المخطط المعتمد من قبل البلدية دون الحصول على ترخيص فضلا عن تخزين مواد سريعة الاشتعال، لافتا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية وفقا للنظم واللوائح بغلق المحلات وذلك بعد تحرير محاضر مخالفات. ولفت إلى أن هذه المحلات لن يعاد فتحها إلا بتعهد من مالكها بعدم مزاولة النشاط حتى إزالة جميع المخالفات التي تم إجراء الغلق بشأنها.