اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء لتكون أول امرأة على رأس حكومة فرنسية منذ 30 عاما، حسبما أعلن قصر الإليزيه في بيان.

وعهد ماكرون إلى بورن مهمة تشكيل حكومة، بحسب بيان الرئاسة الفرنسية.

وكانت إديث كريسون المرأة الوحيدة التي ترأست حكومة فرنسية، وتولت مهامها من مايو 1991 لغاية أبريل 1992 خلال عهد الرئيس الراحل فرنسوا ميتران.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية في وقت سابق من امس قبول الرئيس ماكرون استقالة رئيس الوزراء جان كاستيكس وحكومته.

وقال قصر (الاليزيه) في بيان إن «رئيس الوزراء جان كاستيكس قدم استقالة حكومته لإيمانويل ماكرون الذي قبلها».

وأضاف البيان ان الحكومة المستقيلة ستستمر في تصريف العاجل من الأمور حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وشكر ماكرون في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) رئيس الوزراء المستقيل وحكومته، وقال: «منذ ما يقرب من عامين عمل بشغف والتزام في خدمة فرنسا.. لنفتخر بالعمل المنجز والنتائج التي تم تحقيقها معا».

وكان كاستيكس قد اعلن عن عزمه الاستقالة فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل الماضي ولكن الرئيس المعاد انتخابه ماكرون طالبه بالاحتفاظ بمنصبه حتى التعديل الوزاري الجديد.