طور علماء صينيون لقاحا بتقنية «النانو» متعدد التكافؤ لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، يمكن أن يحمي من عدوى متحوراته.



وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية أن علماء من جامعة سون يات سين، ومن المستشفى الأول التابع لجامعة قوانغتشو الطبية، ومن مركز مقاطعة قوانغدونغ للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، قاموا بتصميم اللقاح النانوي رباعي التكافؤ الذي يشتمل على بروتينات سبايك من النموذج الأولي لفيروس «سارس-كوف-2»، وثلاثة متحورات رئيسية هي ألفا وبيتا وجاما.



وأظهرت دراسة نشرت مؤخرا في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز»، بحسب «شينخوا»، أن الجسيمات النانوية أنتجت أجساما مضادة مكافئة أو متفوقة تعمل على تحييد السلالات المتحورة في الفئران والرئيسيات غير البشرية مع انخفاض طفيف فقط في عيار التحييد ضد السلالة الرئيسية.



كما اختبر العلماء اللقاح ضد متحوري أوميكرون ولامبدا، حيث قلل المتحوران بشكل طفيف من القدرة التحييدية للأمصال التي يحفز اللقاح إنتاجها، ما يشير إلى أن الأمصال يمكن أن تثير استجابات الأجسام المضادة الواقية على نطاق واسع للمتغيرات المنتشرة.



وفي فرنسا، لم يعد وضع الكمامة إلزاميا في وسائل النقل اعتبارا من 16 الجاري، حيث تم رفع آخر القيود الصحية الرئيسية في إطار مكافحة وباء «كوفيد-19»، بينما يسود هدوء صحي.



وكان وضع الكمامة إلزاميا في مترو الأنفاق والحافلات والقطارات والطائرات وسيارات الأجرة.



ويعلن القرار نهاية آخر القيود الرئيسية المرتبطة بوباء «كوفيد-19» في الأماكن العامة، ويؤكد أن القلق الصحي والسياسي الناتج عن الوباء تراجع، بعد أكثر من عامين على بدء انتشار كوفيد في أوروبا.