واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات أمس ولليوم الثالث تقبل تعازي قادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء وفودها في وفاة الفقيد الكبير الشيخ خليفة بن زايد.



وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» انه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد وصوله، لدولة الإمارات العربية المتحدة واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد.



وكان في استقبال سمو ولي العهد، بمطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقد أعرب سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن جزيل شكره وتقديره لسمو ولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.



إلى ذلك، قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس قبل توجهها إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء إن «الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد قوة علاقتنا وشراكتنا مع الإمارات العربية المتحدة»، وتابعت «نحن نذهب إلى هناك لتقديم تعازينا، ولكن أيضا للتعبير عن التزامنا بقوة تلك العلاقة والاستمرار في تعزيزها».



وتوجهت هاريس الى أبوظبي لتقديم العزاء على رأس وفد ضم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز والمبعوث الرئاسي الخاص بقضايا المناخ جون كيري ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك .



وكان قد قدم بلينكين، الذي حطت طائرته في أبوظبي في وقت مبكر من صباح امس قبل وصول الوفد الأميركي، تهانيه الحارة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وكتب على تويتر «سيتواصل إرث الشيخ خليفة بن زايد. أتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق بين شعبينا». كما قدم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، والوفد المرافق له الذي ضم عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا، في أبوظبي، التعازي والمواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.



وعبر الفريق أول دقلو عن صادق تعازيه ومواساته للشعب الإماراتي الشقيق وآل نهيان في مصابهم الجلل، مشيرا إلى أن الفقيد كان قائدا حكيما ملهما حظي بمحبة الجميع واحترامهم، لما رسخه من قيم التسامح والسلام والانفتاح.



وقدم قادة الدول ووفودها خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أنجال الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، وعموم عائلة آل نهيان الكرام وإلى شعب الإمارات في فقيد الوطن الكبير، مستذكرين مآثره الطيبة الخيرة وحكمته التي تجسدت في سياسة دولة الإمارات من حكمة واعتدال وتعاون بناء ودعوة إلى السلم والسلام ومساع دؤوبة متواصلة لترسيخ الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم سيرا على نهج والده المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ قيام الدولة.



كما هنأ قادة الدول الشيخ محمد بن زايد بمناسبة توليه قيادة دولة الإمارات متمنين له التوفيق في حمل هذه الأمانة.



وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن جزيل شكره وتقديره لما أبدوه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في فقيدهم، كما توجه سموه بالشكر والتقدير لما عبروا عنه من التهاني والأمنيات بانتخابه رئيسا للدولة.