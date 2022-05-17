نقلت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية أمس عشرات المسافرين من صنعاء إلى عمان، في أول رحلة طيران تجارية منذ ست سنوات تنطلق من العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك ضمن إطار هدنة إنسانية أعلنت الامم المتحدة في ابريل الماضي بدء سريانها في جميع جبهات القتال في اليمن، إضافة إلى ترتيبات متعلقة بفك الحصار عن تعز واستئناف الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء.



وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في مطار صنعاء الدولي بأن الطائرة التي استقبلت بحفاوة في العاصمة اليمنية وحطت في العاصمة الأردنية في وقت لاحق، نقلت نحو مئة راكب يمني معظمهم مرضى أو مسنون.



ووصلت الطائرة إلى صنعاء قادمة من عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في الجنوب، ثم أقلعت من مطار العاصمة بعيد الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي في رحلة استغرقت نحو ثلاث ساعات قبل أن تهبط في عمان.



ورحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرغ، بانطلاق أول رحلة من مطار صنعاء ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة، بعد ست سنوات من التوقف.



وقال المبعوث الأممي في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية امس: «أود أن أهنئ جميع اليمنيين على هذه الخطوة المهمة التي طال انتظارها، والتي آمل أن توفر بعض الراحة لليمنيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي في الخارج، أو الذين يسعون إلى فرص التعليم والعمل، أو لم الشمل مع أحبائهم».



وأكد جروندبرغ «أن هذا هو وقت التضافر وبذل المزيد من الجهد للبدء في إصلاح ما كسرته الحرب، وتنفيذ جميع التزامات الهدنة لبناء الثقة والتحرك نحو استئناف عملية سياسية لإنهاء النزاع بشكل مستدام»، مؤكدا أنه يتم بذل جهود مكثفة لدعم الأطراف في الوفاء بجميع الالتزامات التي تعهدوا بها عند اتفاقهم على الهدنة.



وأعرب عن أمله في أن يلتزم جميع الأطراف بالتزاماتهم، بما يشمل الاجتماع على وجه السرعة للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات في اليمن وفقا لبنود اتفاق الهدنة الأممية.