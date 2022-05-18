آلاء خليفة



قال رئيس لجنة مراقبة انتخابات المجلس البلدي وعضو مجلس ادارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية محمد الصقر ان الجمعية قامت بالاطلاع على العملية الانتخابية للمجلس البلدي 2022 منذ فتح باب الترشح حتى اغلاقه.



وأضاف الصقر ان الجمعية تابعت تسجيل المرشحين والحملات الانتخابية والاعلامية المصاحبة لعملية الترشح وتعمل على رصد الملاحظات حتى يتم ادراجها بتقرير الجمعية بعد الانتخابات، لافتا الى ان الجمعية قامت بتشكيل فريق مكون من اعضاء ومنتسبي الجمعية وتم تزويدهم بأبرز المعايير الدولية للعملية الانتخابية ونزاهتها حتى تتم متابعتها وفق أسلوب مهني وتماشيا مع المعايير الدولية.



وتابع: متابعة العملية الانتخابية من قبل الجمعية والتي سبق وان شاركت بمراقبة انتخابات البرلمان الماضية عام 2020 بتكليف من مجلس الوزراء ماهو الا فتح المجال لمؤسسات المجتمع المدني للمتابعة ورصد الملاحظات والعمل على تقديم الاقتراحات وعلاجها بشكل يتماشى مع ما تقرره المعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالانتخابات ونزاهتها.



وكشف عن ان فريق الجمعية سوف يتواجد بالمقار الانتخابية يوم 21 مايو الجاري ليساهم بالمشاركة والتي تأتي انطلاقا من دعم المسيرة الديموقراطية لدولتنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.