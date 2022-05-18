طالب مرشح الدائرة الأولى للمجلس البلدي المحامي عبداللــه شمساه الحكومــــــة بتوفيــــر الميزانيــــات الكبيـــرة للنهوض بالمشروعات والمدن السكنية التي جرى تحريرهــا وتخصيصها من قبل المجلــس، وذلك لتحقيق تطلعات المواطنين، وتقليص فترة الانتظار وإنهاء عقود من الخوف والترقب، وعدم الاستقرار النفسي والاقتصادي للأسر الكويتية.



وذكر شمساه أن المجلس البلدي جهاز كبير بصلاحيات واسعة ولديه القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إلا أن العجلة تدور ببطء شديد في المجلس البلدي والجهات المعنية.



وبين أن تخصيص الأراضي يتم ببطء على الرغم من تحرير مساحات واسعة منها، مطالبا المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاون وتحمل مسؤولياتها حال توافر الأراضي وعدم السماح بالتأخر في إنشاء البنية التحتية.



وأضاف أن من مهام «البلدي» تقديم حلول مبتكرة وحاسمة وسريعة في ظل الموجة الإسكانية الجارفة في إطار زمني متوسط بالتعاون مع جهات الدولة وشركات المقـاولات العملاقـــــة لاختصار الزمن والإسراع في إنشاء البنى التحتية والجسور والطرق ووصل قلب الكويت بضواحيها، إضافة إلى الانتهاء من تحديد الأماكن الصالحة للعمران، وإجراء عملية فرز لها لتكون ضمن أجندة التخصيص المقبلة.



وشدد على أننا إذا أردنا الإنجاز فعلينا الاستعانة بشركات عالمية لتطوير الأراضي المخصصة للإسكان، مع استقدام عمالة متخصصة لبناء المدن السكنية لفترة محددة والتوجه نحو التوسع العمودي فالدور الرابع لم يعد كافيا، وتوفير الميزانيات وعدم التأخر بها، وهذا بدوره يعمل على تقليص الطلب من 20 إلى 5 سنوات كحد أقصى.