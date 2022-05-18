دعا مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة لانتخابات المجلس البلدي محمد عبدالهادي إظبيه إلى إنشاء منظومة بيئية واقتصادية لمعالجة النفايات وتدويرها وفق النظم العالمية.



وقال اظبيه في تصريح صحافي ان شعاره «نحو كويت جديدة ومزيد من الانجازات» وهناك العديد من الرؤى والاهداف التي يسعى إلى تحقيقها في حال وصوله إلى المجلس البلدي وتتمثل في التالي:



٭ التنظيم الأمثل للصبية وشمال الكويت بإنشاء مناطق سكنية وتجارية وسياحية.



٭ الاستخدام الفعلي لجزر الكويت وأهمها فيلكا وإعادة إحيائها.



٭ إعادة تنظيم الساحل الجنوبي للكويت بإنشاء كورنيش وشواطئ ومناطق سكنية وسياحية.



٭ نقل القسائم الخدمية بالشويخ والري وغيرهما إلى هوامش خدمية على جوانب الطرق السريعة.



٭ إنشاء حدائق ومراكز وأندية شبابية بالمناطق السكنية باستغلال أراضي المدارس غير المستخدمة.



٭ نقل المعسكرات والمدارس العسكرية إلى المناطق الشمالية والجنوبية بعيدا عن العاصمة.



يذكر أن محمد اظبيه عضو مجلس إدارة جمعية الفيحاء التعاونية لثلاث دورات 2004 ـ 2007 ـ 2014 ورئيس لجنة العلاقات العامة بالجمعية عام 2006، وعضو اللجنة الهندسية بجمعية الفيحاء التعاونية 2006 وأمين سر مجلس إدارة الجمعية 2007. ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية لدورتين 2008 و2014.



وحاصل على دبلوم الأعمال ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 1994، وموظف بالشؤون المالية بوزارة الداخلية في الفترة ما بين 1992ـ1996، وموظف بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عام 1996ـ2022، وترأس وحدة التنسيق والمتابعة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عام 2001، وترأس شؤون اللجان بأمانة سر مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ومدير إدارة مكتب المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.