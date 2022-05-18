سلطان العبدان



أكد مرشح الدائرة الخامسة في انتخابات المجلس البلدي ناصر الجدعان أن هناك مشكلات في عقود النظافة والإعلانات، لافتا الى أن المناطق تشكو من سوء النظافة برغم من ارتفاع كلفة العقود، مطالبا الجهاز التنفيذي في البلدية بإعطاء الصلاحيات الكاملة لمديري الإدارات لمحاسبة المقصرين.



وقال الجدعان خلال افتتاح مقره الانتخابي أول من أمس لأهالي الدائرة حضوركم رغم سوء الأحوال الجوية يشرفني والمناصب زائلة وكلها تكليف لا تشريف وحضوركم يحملني مسؤولية كبيرة، لافتا الى ضرورة موافقة البلدية على الاعلانات.



وأضاف: لابد من زيادة التشجير في المناطق السكنية ولدينا أيضا قانون البلدية الجديد، وهناك مادة لابد من تعديلها وهي منح الوزير الحرية المطلقة بالموافقة او الرفض لمقترحات المجلس البلدي وهذا امر غير صحيح، داعيا وزير البلدية بالتعاون مع اعضاء المجلس البلدي، متطرقا الى المشكلات التي تعاني منها المناطق السكنية الجديدة ولابد من انهاء موضوع منتزه ابو خليفة وتحويله للاسكان.



وتابع: من الضروري نقل المدارس الخاصة من المناطق السكنية الى الاستثمارية نظرا لما تسببه من أزمة مرورية كبيرة اضافة الى وجود مشكلة العزاب في المناطق السكنية بسبب عدم وجود مدن عمالية ولابد من إلزام الشركات بسكن العمال داخل المناطق العمالية، متقدما بالشكر لإخوانه أعضاء المجلس البلدي السابقين على ما قدموه للمواطن والوطن، مضيفا أن هناك العديد من المشكلات في الدائرة الخامسة تتطلب ايجاد حلول سريعة لها.



وتقدم بأحر التعازي لدولة لإمارات العربية المتحدة الشقيقة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد، وبخالص التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لاختياره رئيسا للإمارات، متمنيا أن يوفقه الله ويسدد على طريق الخير خطاه.