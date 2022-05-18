أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولات ميدانية متواصلة لرفع كل ما يعيق الطرق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات المهملة والسكراب من الساحات والشوارع ومحاصرة الباعة الجائلين بمناطق سعد العبدالله وصناعية الجهراء وتيماء.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة، أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي في إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة.



وأكد القريفة قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تنفيذ جولات ميدانية متواصلة أسفرت عن رفع 20 سيارة مهملة وسكراب منها 11 سيارة مهملة بمنطقة صناعية الجهراء و9 سيارات مهملة بمنطقة تيماء، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية وانتهاء فترة وضع ملصق الإنذار ورفع 2 عربة آيس كريم وقد تم إرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية إلى جانب تحرير 9 مخالفات بائع متجول.



وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.