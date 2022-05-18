عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب نشرة عامة لجميع المدارس في المراحل التعليمية تتضمن نموذج مشاركة تقييم الموجه الفني لرئيس القسم للعام الدراسي 2021 ـ 2022. وقال اليعقوب في كتابه الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: بالإشارة إلى كتاب ديوان الخدمة بشأن السماح بإضافة عوامل تقييم فنية تعبر عن رأي التوجيه الفني في ضوء ما تراه وزارة التربية وبما يحقق جودة تقييم الأداء فنيا، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، يرجى العلم والعمل بالآتي:



أولا: إشراك الموجه الفني بتقييم الكفاءة الخاص برئيس قسم المادة الدراسية ـ مشرف فني رياض أطفال



كعنصر من عناصر التقييم وفق النموذج الورقي المرفق.



ثانيا: تدوين رأي الموجه الفني بشأن العوامل الفنية لتقييم رئيس القسم ـ مشرف فني رياض أطفال في النموذج الورقي ويوقع عليه مدير المدرسة ويحتفظ الموجه الفني بنسخة منه.



ثالثا: يقوم مدير المدرسة بإدخال درجة العـوامل الفنية في النظم المتكاملة وفقا لرأي الموجه الفني المختص.



رابعا: تتم مراجعة النتيجة النهائية مع النموذج الورقي ثم تعتمد من الرئيس المباشر والذي يليه.