جددت الجامعة الأمريكية في الكويت «AUK» اتفاقية تفصيلية مع كلية الكويت التقنية «ktech» لتسهيل تحويل الوحدات الدراسية بين المؤسسات المعنية لتوفير انتقال سلس لطلاب كلية الكويت التقنية إلى الجامعة الأمريكية في الكويت.



وحضر حفل التوقيع رئيس مجلس الأمناء في ktech مشاري بودي ونائب الرئيس للشؤون المالية والادارية عبدالرحمن العجيل ونائب الرئيس لشؤون الطلاب والتسجيل نورة بودي ورئيس الخدمات المهنية الطلابية إيمان الشطي، وكان من بين حضور الجامعة الأمريكية في الكويت رئيس الجامعة د.روضة عواد ونائب الرئيس التنفيذي أمل البنعلي ومدير مكتب التسجيل محمد دعنا.



وقال رئيس مجلس أمناء كلية الكويت التقنية مشاري بودي إن من أهداف هذه الاتفاقية تسهيل تحويل العدد الأقصى من الوحدات بغرض تسهيل استكمال خريجي برامج الدبلوم لشهادة البكالوريوس، موضحا أن الاتفاقية تأتي في إطار مساعي المؤسستين لتفعيل التعاون المشترك، ونحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع المؤسسات الأكاديمية لخلق جيل واع مع كل الخبرات التي ستقدمها لخريجي ktech، وتجديد الاتفاقية عنوان لذلك.



وتغطي اتفاقية تحويل الوحدات الدراسية العديد من برامج الدبلوم من كلية الكويت التقنية القابلة للتحويل إلى برامج البكالوريوس ذات الصلة بالجامعة الأمريكية في الكويت.