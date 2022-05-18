التقى مدير جامعة الكويت د.يوسف محمد الرومي عميد شؤون الطلبة بالوكالة د.سلمان نشمي العنزي، وقياديي عمادة شؤون الطلبة من مديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام في القاعة المستديرة بمسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر بالحرم الجامعي بالشويخ.



وهدف اللقاء إلى التعرف على الآراء والاقتراحات التي تسهم في تطوير العمل والأداء فيما يصب بمصلحة الطلبة الذين يعدون من أهم الركائز التي تهتم بها جامعة الكويت، حيث استمع مدير الجامعة إلى موظفي العمادة من مختلف الإدارات التابعة لعمادة شؤون الطلبة، وهي: إدارة الأنشطة الثقافية والفنية، إدارة الرعاية الاجتماعية، إدارة الأنشطة الرياضية، إدارة الشؤون الطلابية، إدارة الإرشاد الأكاديمي، وإدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين، وموظفي مكتب عميد شؤون الطلبة.