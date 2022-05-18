عبدالعزيز الفضلي



دعت جمعية المعلمين وزارة التربية الى ضرورة استمرار منح بدل المناطق النائية للعاملين في الوزارة خلال فترة الإجازات أسوة بالوزارات الأخرى.



وقال رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي في كتاب وجهه لوكيلة القطاع الإداري بوزارة التربية رجاء بوعركي وتلقت «الأنباء» نسخة منه: نثمن تعزيزكم لمجالات التعاون والتنسيق بيـن الوزارة والجمعية والـتي نـسـاهـم من خلالها معا في تطوير العملية التربوية والتعليمية وتحسين مخرجاتها.



وأضاف الهولي: في إطار حرص جمعية المعلمين على توفير البيئة التربوية المناسبة للمعلمين والمعلمات، وتشجيعا لهم في العمل بمدارس المناطق النائية، وذلك من خلال استمرار منح بدل المناطق النائية للعاملين بتلك المناطق أثناء تمتعهم بالإجازات أسوة بالمعمول به في وزارات الدولة الأخرى ومنها وزارة المواصلات.



ويأتي ذلك طبقا للضوابط والأحكام الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2012 بشأن منح العلاوة التشجيعية للعاملين بالمناطق النائية والمادة 2 منه والتي تنص على «تأخذ العلاوة التشجيعية حكم صرف المرتب فتصرف كاملة أو منخفضة تبعا له».