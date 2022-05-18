عبدالعزيز الفضلي

استخدم بعض مديري المدارس أمس صلاحياتهم في إدارة زمام الأمور في مدارسهم، حيث كشفت مصادر لـ «الأنباء» انه بعدما اتخذت الوزارة قرارا بتعطيل الدراسة للطلبة امس بسبب موجة الغبار التي شهدتها البلاد قام المديرون بالسماح لمعلميهم بالخروج مبكرا من المدرسة، حيث كان امس نصف دوام للكثير من الهيئات التعليمية بعدما رأى المديرون انه لا يوجد ما يستدعي ضرورة وجود المعلمين في المدرسة، موضحة أن المديرين استمروا في أعمالهم حتى نهاية الدوام.



وذكرت المصادر أن بعض المدارس قامت بعمل تنظيف جزئي لمبانيها بسبب استمرار الغبار، على ان تستكمل عملية التنظيف صباح اليوم الأربعاء، لافتة إلى انه في ظل النقص الشديد الذي تعاني منها في العمالة قامت الإدارات المدرسية بالاستعانة بخدم المنازل للتنظيف، وتم الاتفاق معهم على أن يستكملوا مهمتهم اليوم.‫