إيجاد الوسائل والسبل المناسبة لتخصيص دائرة حكومية للوصول إلى بيئة استثمار كويتي آمن في تركيا

واثقون في القضاء ومؤسساته ونؤكد استقلاليته ونزاهته ودوره المسؤول في حماية حقوق المواطنين والمقيمين

أكد سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ثقته الكاملة في القضاء ومؤسساته، مشددا على استقلاليته ونزاهته ودوره المسؤول في حماية حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأعرب سموه خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل ورئيس محكمة التمييز في تركيا محمد اكارجا، عن تطلعه إلى مزيد من الإجراءات لحماية المستثمرين الكويتيين في تركيا من النصب العقاري والبيع الوهمي، داعيا إلى إيجاد الوسائل والسبل المناسبة لذلك، من خلال تخصيص دائرة حكومية تعنى بهذا الشأن للوصول إلى بيئة استثمار كويتي آمن.

هذا، ونقل سموه تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى الوفد الزائر، مشيرا الى اعتزاز الكويت قيادة وشعبا بعمق العلاقات الكويتية ـ التركية الممتدة، وحمَّل الوفد تحياته للرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة والشعب التركي الصديق.



وفي مزيد من التفاصيل فقد استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان سمو الشيخ ناصر المحمد.



كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح وقائد القيادة المركزية الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وقد حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الكويت جيم هولتسنايدر.



كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل ورئيس محكمة التمييز بالجمهورية التركية الصديقة محمد أكارجا والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



هذا، وقد نقل سموه تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى الوفد الزائر، مشيرا إلى اعتزاز الكويت قيادة وشعبا لعمق العلاقات الكويتية - التركية الممتدة.



وقد حمل سمو نائب الأمير وولي العهد الوفد تحياته لأخيه الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة والشعب التركي الصديق.



وقد أكد سموه خلال اللقاء على ثقته الكاملة بالقضاء ومؤسساته مع التأكيد على استقلاليته ونزاهته ودوره المسؤول في حماية حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء.كما أعرب سموه عن تطلعه إلى مزيد من الإجراءات لحماية المستثمرين الكويتيين في تركيا من النصب العقاري والبيع الوهمي، داعيا إلى إيجاد الوسائل والسبل المناسبة لذلك لتخصيص دائرة حكومية تعنى بهذا الشأن للوصول إلى بيئة استثمار كويتي آمن.



وقد حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى وسفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت عائشة كويتاك.



من جانب آخر، احتفل في قصر بيان صباح امس بتسلم سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير مورينو ياسوناري سفيرا لليابان والسفير علي بن عيسى سفيرا للمملكة المغربية والسفير علي ولد احمد سفيرا لجمهورية مالي، وذلك كسفراء لبلادهم لدى الكويت.



حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.



المستشار أحمد العجيل: تفعيل سبل التعاون القضائي مع تركيا ومنها آليات سرعة تنفيذ الأحكام القضائية



بحث رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل مع رئيس محكمة النقض التركية محمد اكارجا التعاون بين الجانبين في المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك. وقال المستشار العجيل لـ «كونا» أمس الثلاثاء إن الزيارة تأتي تأكيدا على عمق الروابط الراسخة بين البلدين وحرص الكويت على تنمية وتعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة لاسيما المجال القضائي وذلك على نحو يخدم مصالح مواطني البلدين.



وذكر انه تم عرض تطور النظام القضائي باستذكار محطات مفصلية للقضاء الكويتي كان لها أثرها على الحياة السياسية والاجتماعية عكست مدى استقلال السلطة القضائية ونزاهتها.



وأضاف المستشار العجيل انه تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بتفعيل سبل التعاون القضائي ومنها آليات سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وتفعيلها في البلدين والتطلع إلى تعميق كافة أوجه التعاون في هذا الشأن، مشيرا إلى أن النقاش تناول القضايا الاقتصادية الخاصة باستثمارات المواطنين الكويتيين في الجمهورية التركية وسبل تذليل المعوقات القانونية التي تعترضهم في الانتفاع بها، مثمنا تعاون الجانب التركي في هذا الشأن. وأكد ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات بشكل دوري تثمر في إبرام اتفاقيات ثنائية مشتركة في المجالين القضائي والقانوني.