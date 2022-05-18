كشفت الفنانة جنات خلال تصريحات صحافية، عن أنها تحضر حاليا لألبوم غنائي جديد من المقرر أن يطر مع بداية العام المقبل، وذلك بعدما طرحت آخر ألبومتها «أنا في انتظارك» العام الماضي.



وقالت جنات إن ألبومها الجديد من إنتاجها الشخصي بعد تعاون طويل مع شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات»، مضيفة: ألبومي الجديد من إنتاجي، وهو أمر اعتدت عليه طوال مشواري الفني، حيث يكون أي تعاقد فني مع شركة إنتاج يكون ألبومي الذي يلي التعاقد من إنتاجي، ولذلك فضلت أن يكون أول ألبوم لي بعد انتهاء تعاقدي مع «روتانا» من إنتاجي الشخصي، مؤكدة أن أنجح ألبوماتها الغنائية «حب جامد» كان من إنتاجها الشخصي.



وكانت جنات قد طرحت مؤخرا أغنية باللهجة الخليجية بعنوان «سيد الأحباب» بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وحققت الأغنية أكثر من 300 ألف مشاهدة عبر «يوتيوب».