دمشق ـ هدى العبود



ودعت الجماهير العربية الفنان القدير ناصر وردياني الذي توفاه الله بعد معاناة مع مرض السرطان، وكان يعالج في الخارج. وقد تم دفنه في كندا مقر اقامته.



وقد نعاه كل من نقابة الفنانين السوريين وعدد من رفقاء دربه على جميع مواقع السوشيال ميديا، واصفين رحيله بأنه خسارة كبيرة للفن السوري خصوصا في المسرح الذي انطلق منه الراحل وردياني عام 1968 على خشبته حتى حصل على المركز الأول في مسرح الهواة عام 1974، ثم توالت أعماله في المسرح القومي والشعبي، بالإضافة إلى المسرح العمالي، ثم انضم إلى نقابة الفنانين عام 1987.



وكانت انطلاقته الأولى في المجال التلفزيوني مع المخرج العالمي نجدة إسماعيل أنزور في مسلسلات «نهاية رجل شجاع» و«أخوة التراب» و«الجوارح»، وبعدها قدم العديد من المسلسلات منها «خان الحرير»، و«هولاكو»، و«الطويبي»، و«خان الحرير»، و«حي المزار»، و«صقر قريش»، «زمن البرغوت»، و«كوم الحجر»، و«الظاهر بيبرس»، و«باب الحارة 3»، و«باب المقام»، و«عمر» الزير سالم، باب الحارة» و«زمن البرغوت»



ومن أبرز أدواره المختار «أبو سليم» في المسلسل السوري «كوم حجر»، وشخصية «أبو جهل» في مسلسل «خالد بن الوليد».