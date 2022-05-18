أطلق المطرب ملحم زين فيديو كليب أغنية «سآل عاللبناني» الوطنية، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب وكل منصات الموسيقى. وقد حملت «سآل عاللبناني» رسالة وطنية إلى العالم، حيث عبر خلالها ملحم عن صفات الشعب اللبناني وحبه الكبير لبلده، ليزرع الأمل بعودة لبنان إلى الحياة خاصة أنه مقبل على مرحلة انتقالية.



«سآل عاللبناني» من إخراج سام كيال، كلمات عامر لوند، ألحان وتوزيع علي حسون، ميكس وماسترينغ غدي سليمان.



وقد تم تسليط الضوء في الكليب على مجموعة من أهم وأشهر الشخصيات اللبنانية التي تركت بصمة فنية، ثقافية، واجتماعية في العالم مثل السيدة فيروز، العملاق وديع الصافي، الشحرورة صباح، الشاعر سعيد عقل، المخترع حسن كامل الصباح وغيرهم الكثير وذلك من خلال ظهور صور ومقاطع فيديو تاريخية لهم في الكليب.



كما تضمن الكليب مشاهد طبيعية خلابة للعديد من المناطق اللبنانية التي عكست جمال جبال لبنان وشواطئه وشكلت نوعا من حنين لامس اللبنانيين في الوطن والاغتراب.