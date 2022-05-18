قالت الفنانة سميرة سعيد عن بداياتها الغنائية، أنها شاركت في برنامج شبيه ببرامج اكتشاف المواهب الغنائية وكانت تبلغ من العمر 9 سنوات، وهو البرنامج الذي قدمه الموسيقار عبدالنبي الجيراري، ووقتها غنت «الأطلال» لأم كلثوم وتقمصت شخصيتها أثناء الغناء.



وأكدت سعيد، في حلقة خاصة من برنامج «مع الشريان» للإعلامي داوود الشريان، أنها ترى نفسها محظوظة بمشوارها الفني، خاصة أنها كرمت على المستوى الوطني من الملك محمد السادس ملك المغرب ومنحها وسام القائد، وهو التكريم الذي تعتز به كثيرا، بالإضافة إلى الوشاح الفلسطيني الذي أعطاها أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات، مشيرة إلى أن والدتها كانت تمتلك صوتا جميلا وكانت تسمعها تدندن بين أهلها وأصدقائها، كما أنها تربت وسط عائلة لديها ذوق وحس موسيقي عال.