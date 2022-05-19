

قال مرشح الدائرة الرابعة في انتخابات المجلس البلدي المحامي أحمد المسيطير إن ما يحدث من متاجرة بأهم احتياجات الأسرة الأساسية وهي السكن أمر مرفوض.



وأضاف المسيطير في تصريح صحافي انه من واجبنا في المجلس البلدي تحرير المزيد من الأراضي من أجل استقرار المجتمع، لافتا الى أن كلفة السكن للمواطن حديث الزواج تبلغ 500 دينار شهريا وبذلك يتحمل 120 ألف دينار على مدى 20 عاما. وتابع في حديثه حول أزمة السكن في الكويت: منذ الستينيات وحتى العام 2022 لدينا 144 الف بيت حسب احصائية الهيئة العامة للمعلومات المدنية فيما تبلغ عدد الطلبات 94 الف طلب اسكاني وهناك 8 الاف حالة زواج سنويا وهو ما يعني انه خلال 10 أعوام نحن بحاجة الى كويت جديدة بما يمكننا من تلبية 170 الف طلب اسكاني.



وزاد: من غير المقبول تجاهل هذه القضية الحيوية لجميع المواطنين، لافتا الى ان الحل يكمن في تحرير الاراضي وتسليمها الى الرعاية السكنية وان هذا الدور الذي سيتم تبنيه في المجلس المقبل حال نيل ثقة ابناء دائرته، مؤكدا أن الكويت لا تعاني من اشكالية في الاراضي خاصة ان نسبة الاراضي القابلة للسكن تبلغ 85% من مساحة الدولة وهو ما يستلزم ارادة وعزم على انهاء مشكلة الاسكان، مشددا على ان المتاجرة بحاجات الأسرة الأساسية أمر مرفوض.