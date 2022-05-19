شدد مرشح الدائرة الأولى لانتخابات المجلس البلدي المحامي عبدالله شمساه على أن إعادة الصلاحيات الكاملة للمجلس البلدي ومنحه الاستقلالية التامة إنما هي مسؤولية يتحملها مجلس الأمة، مطالبا بإعادة النظر في قانون البلدية الجديد الذي سحب الصلاحيات من المجلس البلدي، حيث تم إقرار القانون دون استشارة أهل الاختصاص، وهو ما مثل جريمة بحق المجلس البلدي والناخبين.



وأضاف شمساه أن المجلس البلدي بوضعه الحالي غير قادر على اتخاذ قرارات تنموية فاعلة على الأرض، نظرا للتدخل المباشر من الوزير المختص في أعمال المجلس البلدي، ويجب تشديد العقوبات على المتسببين في تأخر المشروعات التنموية والإنشائية وتطوير البنية العمرانية والإسكانية في البلاد.



ودعا إلى وقفة جادة من قبل مجلس الأمة لتطوير التشريع الحالي والذي أدى إلى مثالب كبيرة، وكبل أعضاء المجلس البلدي وأعاق الإنجازات وجعل من اختيار الناخبين لممثليهم أمرا لا جدوى منه، مؤكدا أن نجاح المجلس البلدي في أعماله واختصاصاته مرهون بإعادة الصلاحيات له دون أي انتقاص أو تدخل من قبل الوزير المختص.