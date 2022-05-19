في إطار تنفيذ خطط البلدية والنظرة المستقبلية في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، أعلن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أنها باشرت العمل بتنفيذ الخطوات الأولية لمشروع بناء مصنع تحويل النفايات الصلبة لإنتاج فحم وقود بيئي صديق للبيئة.



وقال المنفوحي عقب ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية أول من أمس بحضور رؤساء قطاعات الجهاز التنفيذي والقطاعات الأخرى وعدد من المسؤولين لمناقشة موضوعات مهمه على جدول أعمالها، إن مصنع تحويل النفايات الصلبة الجديد سيكون بوابة ايجاد مرادم صحية بعوائد اقتصادية، مبينا ان الطاقة الاستيعابية له تفوق كمية النفايات التي يستقبلها مردم ميناء عبدالله حاليا والمقدرة بأكثر من 2000 طن ليحل المشروع الجديد محل مردم المنطقة الجنوبية.



وأضاف أن عملية تشغيل مصنع النفايات ستوكل الى شركة «اسمنت الكويت» وهي من الشركات الحكومية الرائدة وهو ما سيحقق نجاح المشروع الحيوي على أكثر من صعيد سواء اقتصادي او بيئي ويحقق عوائد اقتصادية، موضحا أن المصنع متوقع ان يبدأ في عملية إنتاج فحم الوقود البيئي خلال عام واحد من تاريخ الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية، مؤكدا تشغيل وإدارة المردم بالكامل من قبل شركة اسمنت الكويت وتحت إشراف بلدية الكويت بمشاركة فريق عمل ممثل للبلدية لاكتساب الخبرة والإشراف على مراحل عمل المشروع وإزالة أي معوقات تواجه أي مرحلة من مراحل التنفيذ له.



وأشار إلى أن هذا المشروع حيوي وسيكون نقطة الانطلاق لإغلاق وإعادة تأهيل مرادم النفايات الحالية التي تستنزف مساحات من أراضي الدولة بردم النفايات ودفنها تحت الأرض، ومن المشاريع الحيوية الأخرى ضمن خطة البلدية لإغلاق مرادم النفايات الحالية مشروع إنشاء وتشغيل مردم نفايات صحي في منطقة كبد يتماشى مع المواصفات العالمية ويكون صديقا للبيئة وبديلا لمردم نفايات الجهراء الحالي.