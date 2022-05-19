

عبدالهادي العجمي



طالب مرشح الدائرة التاسعة في المجلس البلدي ناصر حماد الكفيف الناخبين والناخبات بالمشاركة في العملية الديموقراطية يوم السبت المقبل 21 الجاري.



وقال الكفيف في رسائل وجهها الى الناخبين خلال حفل الاستقبال والعشاء الذي أقامه على شرف ابناء الدائرة التاسعة في مقره بمنطقة الرقة مساء امس الأول ضمن برنامجه الانتخابي انه يسعى الى خدمة أبناء الدائرة من خلال استكمال الكثير من المرافق والمطالبة بتنفيذ المشاريع الاسكانية المعطلة والمشاريع التي هي حبيسة الأدراج، مشيرا الى ان الدائرة تعاني من عدم اكتمال الكثير من المرافق وهذا يرجع الى تعطل العديد من مشاريع التنمية خلال المرحلة الماضية بسبب الصراعات والخلافات السياسية لذلك سنعمل جاهدين على حث الجهات المعنية على اصلاح الطرقات التي اصبحت هاجس كل مواطن ومقيم وأيضا المعالجة الجذرية لتراكم الرمال «السافي» على الطرقات والذي يعرض ارواح الناس للخطر.



وأشار الى ان البنية التحتية تدهورت بشكل كبير والجهات المعنية لا تعطي هذا الأمر اي اهتمام، موضحا ان ترديها من أهم المشاكل التي يعاني منها المواطنون عموما وأبناء الدائرة التاسعة خصوصا لذلك لابد من الدفع نحو المشاريع التنموية الجديدة وتفعيل القوانين المتعلقة بإنشائها لخدمة المواطنين، ولابد من تطوير الخدمات الموجودة حاليا لمواكبة الزيادة السكانية المستمرة في الدائرة. ودعا الى تذليل جميع العقبات وتوفير الميزانيات اللازمة والاسراع بتوزيع الاراضي الاسكانية الجديدة على مستحقيها من اجل رفع المعاناة عن المواطنين اصحاب الطلبات، مضيفا: يوجد العديد من الاراضي الفضاء في هذه المنطقة ولابد من الاستفادة منها وازالة اي عوائق تمهيدا لتسليمها إلى «السكنية». ولفت الى انه في حال وصوله الى المجلس البلدي فسيسعى بالتعاون مع زملائه الاعضاء الى توفير الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والتي تحتاج اليها مناطق المحافظة.