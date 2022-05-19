محمد الدشيش



دعا مرشح الدائرة الثامنة في انتخابات المجلس البلدي عبدالله عويد العنزي إلى الإسراع بحل القضية الإسكانية في ظل الوفرة المالية والمساحة الكبيرة من الأراضي في الدولة.



جاء ذلك خلال افتتاح مقره الانتخابي في منطقة الجهراء أول من أمس بحضور عدد كبير من أبناء الدائرة الثامنة وأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي السابقين والحاليين.



وفي البداية، رحب العنزي بالحضور، قائلا إن القضية الإسكانية من أهم القضايا على الساحة حاليا، وذلك نظرا لما يعانيه المواطنون من تأخر في تسلم القسائم وأوامر البناء وتأخر وصول الكهرباء والماء إلى المدن الجديدة رغم الوفرة المالية، لافتا الى أنها أصبحت هاجس كل مواطن وتداعياتها باتت عبئا على كاهل كل أسرة.



وأضاف: أما القضية الثانية فهي النظافة والتي يعاني منها جميع أهالي الكويت وخاصة أبناء الدائرة الثامنة وحال وصولي للمجلس ستكون عقود النظافة من أهم الأولويات وقد قمت بجولة على محافظة الجهراء ولاحظت تكدس النفايات وبقايا أعمال البناء وأعداد كبيرة من السيارات المهملة التي يتذمر منها الجميع، وما نراه غير معقول ومن ضمن الاقتراحات والمشاريع التي سأتبناها تخصيص مردم للنفايات حسب المواصفات العالمية.



وتابع: الجهراء تعاني من عدم وجود أي مرفق سياحي وترفيهي باستثناء «سليل الجهراء»، ففي أيام الإجازات ومواسم الأعياد نجد تزاحما كبيرا في المنتجع، مؤكدا أن الجهراء ينقصها الواجهات البحرية، مشيرا إلى ضرورة العناية بالصحة العامة وهيئة التغذية التي أنشئت قبل عدة سنوات ودورها الكبير في ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة خلال الفترة الماضية.



وتمنى أن يكون الأعضاء المعينون في المجلس البلدي من أصحاب الكفاءة والاختصاص وحسب المدة القانونية المحددة بـ 15 يوما من إعلان نتائج الانتخابات، مطالبا بإنشاء حدائق عامة يستفيد منها الأهالي ومكافحة تواجد العزاب في مناطق السكن الخاص ما يسبب هاجسا أمنيا وعبئا كبيرا على وزارة الداخلية، ما يستوجب تخصيص مناطق خاصة بالعمالة.



وطالب وزارة الأشغال وهيئة الطرق بضرورة النظر إلى الطرق السريعة والداخلية لمحافظة الجهراء والإسراع بتطويرها والتأكد مما إذا كانت صالحة للاستخدام فقد أدت الكثير منها الى تحطيم زجاج السيارات وإتلاف الإطارات.