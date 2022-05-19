علي معرفي: إستراتيجية البنك تعتمد على تحقيق النمو المستدام والمتوازن في السوق المصري

خالد السلاوي: نتطلع خلال 2022 إلى مواصلة العمل على إستراتيجيتنا التوسعية في السوق



أعلن البنك الأهلي الكويتي ـ مصر، عن تحقيق معدلات نمو إيجابية للغاية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفع صافي الأرباح ليصل إلى 551 مليون جنيه مصري، مما يعكس التطور المتزايد لحجم الأعمال التي يقوم بها البنك منذ دخوله السوق المصرفي المصري.



هذا، وقد اظهرت النتائج المالية للبنك خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 عن ارتفاع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 603 ملايين جنيه مصري، مقارنة بمبلغ 490 مليون جنيه مصري عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ليسجل البنك نموا بنسبة 23% خلال هذا الربع.

أما صافي الأرباح التشغيلية للبنك فقد ارتفع بنسبة 33% ليبلغ 478 مليون جنيه مصري مقارنة بمبلغ 360 مليون جنيه مصري خلال ذات الفترة من العام الماضي.

كما بلغت أرباح البنك الأهلي الكويتي ـ مصر خلال الربع الأول من هذا العام قبل الضريبة 698 مليون جنيه مصري. ومن ناحية أخرى، زادت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 10% لتبلغ 30 مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ 27.4 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2021، وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 7% ليصل إلى 51 مليار جنيه مصري مقابل 48 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2021.



كما زاد إجمالي أصول البنك الأهلي الكويتي - مصر في نهاية الربع الأول من العام بنسبة قدرها 7% ليصل إلى 61 مليار جنيه مصري مقارنة بميزانية البنك للعام الماضي والتي بلغت 57 مليار جنيه مصري في ديسمبر2021.



والجدير بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي ـ مصر قد نجح في مضاعفة حصته السوقية منذ اتمام عملية الاستحواذ في عام 2016، وهو ما يتضح جليا في النتائج المالية الإيجابية التي يحققها البنك باستمرار.



وتعكس تلك النتائج الأداء الاستثنائي للبنك الأهلي الكويتي ـ مصر خلال الفترة الماضية ونجاحه في تحقيق نمو مستدام. وتشير أيضا إلى استمرار تحقيق البنك لمعدلات نمو قوية، مما يعد دليلا واضحا على استراتيجية النمو القوية التي ينتهجها البنك في السوق المصرفي المصري استنادا الى استراتيجية البنك القائمة على أساليب الإدارة الحكيمة وتطلعاته الطموحة على المستوى المحلي والاقليمي.



وفي تعليقه على تلك النتائج، صرح علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي ـ مصر: تعتمد استراتيجية البنك على تحقيق النمو المستدام والمتوازن في السوق المصري، وهو ما نعمل على الحفاظ عليه من خلال تعزيز وتطوير خدماتنا المصرفية وكفاءة موظفينا لضمان تقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائنا.



هذا، وأعرب معرفي عن شكره وتقديره لكل المساعي والجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وحرصهم الدائم على توفير التوجيهات وتقديم كل سبل الدعم، مضيفا: لا يمكنني أيضأ أن أغفل الدور المهم الذي يقوم به مجلس الإدارة وفريق الادارة العليا بالبنك بالإضافة إلى ثقة عملائنا المستمرة وجهود موظفينا المتواصلة والتي ساهمت في تحقيق هذا النجاح.



من جانبه، قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي ـ مصر: يشهد القطاع المصرفي المصري تطورات مستمرة تتطلب منا بذل المزيد من الجهد، وهو ما ينجح كل فرد من عائلة البنك الأهلي الكويتي ـ مصر في تحقيقه، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة قمنا بوضعها في عام 2020.



ومن المؤكد أن العالم يمر بفترة عصيبة تزداد فيها الأعباء الاقتصادية بشكل كبير ولولا جاهزيتنا التامة على جميع المستويات ما استطعنا الحفاظ على تحقيق هذا النمو في الأرباح وتوسيع حصتنا السوقية خلال تلك الظروف.



كما ان نتائجنا المالية الإيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي تؤكد على الدور الفعال الذي يقوم به البنك في دعم الاقتصاد المصري من خلال استراتيجية ترتكز على تحقيق معدلات نمو قوية على كافة المؤشرات المالية مما يساهم في تعزيز مكانة البنك كأحد البنوك الرائدة في مصر.



وأضاف السلاوي: نتطلع خلال عام 2022 إلى مواصلة العمل على استراتيجيتنا التوسعية في السوق والتي تعتمد على التميز في الخدمة وجذب شرائح جديدة من العملاء وطرح منتجات مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا، بالإضافة إلى استكمال خطتنا لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنك وذلك لدعم كافة خطط التحول الرقمي على مستوى الدولة.



ويرتكز هذا النجاح المتواصل الذي يحققه البنك الأهلي الكويتي ـ مصر على إتاحة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والخدمات التي صممت خصيصا لتلبية احتياجات عملائه المتزايدة.

كما سيقوم البنك في عام 2022 بمواصلة التزامه تجاه تعزيز ثقافة الشمول المالي واتاحة المنتجات والخدمات المالية لكل شرائح المجتمع والاستمرار في التركيز على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في نمو الاقتصاد المحلي.