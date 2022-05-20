من منطلق التزامه بدعم الطاقات الرياضية الكويتية وتمكينها من المنافسة في مختلف المحافل الدولية على أعلى المستويات، يواصل بنك الكويت الدولي «KIB» تقديم الرعاية لأبطال الرياضة في البلاد، حيث قام مؤخرا بتجديد رعايته لنجم الدراجات المائية (الجيت سكي) يوسف العبدالرزاق لمدة عام كامل، وقد جاء هذا التعاون ضمن مبادرات البنك المجتمعية والتنموية والمعنية بتعزيز الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع وحثهم على اتباع نمط حياة صحي وهادف.



ويعتبر العبدالرزاق أحد أبرز الأسماء الرياضية الكويتية وألمعهم في رياضة الدراجات المائية على المستوى الدولي، إذ تمتد مسيرته الرياضية لأكثر من 18 عاما، وهو مصنف أول على مستوى العالم، حيث تم تتويجه بطلا عالميا 6 مرات، كما أحرز عددا من الميداليات الذهبية في الأولمبياد، بالإضافة إلى دخوله موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية كأكثر قائد محترف للدراجات المائية استطاع حصد ألقاب عالمية.



وفي معرض تعليقها على تقديم هذه الرعاية، أفادت مساعد مدير في إدارة التسويق والعلاقات العامة في KIB مروة معرفي بأن البنك حريص على متابعة وتعزيز برنامجه المجتمعي، وذلك عبر توسيع نطاق أنشطته ومبادراته التنموية التي يقدمها للمجتمع، لاسيما تلك المرتبطة بتمكين شريحة الرياضيين الكويتيين واحتضانهم، وتأهيلهم على أرقى مستوى للمشاركة في مختلف البطولات محليا وعالميا، منوها إلى أن دعم هذه الشخصيات الناجحة ودفعها لحصد مراكز متقدمة دوليا يسهم بدوره في تحقيق جزء من أهداف البنك المجتمعية، والتي تشمل تعزيز الوعي بمستوى اللاعب الكويتي وجدارته، وإبرازه للمجتمع كقدوة ومثال مشرف تحتذي به الأجيال الحالية والقادمة باختلاف أعمارها، مضيفة أن تجديد الرعاية ليوسف العبدالرزاق، أتت لتعبر عن فخر KIB بالتاريخ الذي صنعه هذا البطل والحافل بالإنجازات، كذلك عن تقدير البنك لما بذله النجم من جهود لتحقيق مراكز غير مسبوقة عالميا.